Адвокат считает преступлением публикацию «Интерфакса» о встречах Сафронова с японскими военными дипломатами

Источник «Интерфакса» заявил о том, что у российских спецслужб есть данные о неоднократных встречах Ивана Сафронова с представителями военного атташата Японии в Москве. Сейчас журналист, бывший корреспондент «Коммерсанта» Сафронов находится в СИЗО по делу о госизмене.

«В период с 2012 по 2018 год японские военные дипломаты провели в Москве с Сафроновым десятки встреч. При этом ему предварительно направлялись вопросы о планах поставок российских вооружений зарубежным странам», — утверждает источник «Интерфакса». По версии агентства, дипломаты обсуждали с Сафроновым перестановки в Минобороны, контракты ведомства, технические характеристики ракет, подлодок, самолётов и так далее. Спецслужбы считают, что почти все японские дипломаты были представителями разведки.

Адвокат Сафронова Иван Павлов* в своём канале написал, что публикация «Интерфакса» сама по себе является преступлением. Если информация достоверна, значит источник разгласил гостайну (ст. 283 УК РФ). Если не соответствует действительности, тогда это клевета (ст. 128.1 ч. 5 УК РФ).

В Telegram-канале «СвободуСафронову!» отмечают, что источник агентства «в попытке рассказать о Сафронове как об "агенте японской разведки" удивительно тонко демонизирует обыденную и совершенно легальную практику. В ходе подобных бесед журналист зачастую получает больше информации, чем дипломат».

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