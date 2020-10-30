Адвоката бывшего полицейского из дела Голунова лишили статуса

Адвокат Алексей Коврижкин, представляющий интересы бывшего сотрудника УВД по ЗАО Москвы Игоря Ляховца по делу о подбросе наркотиков журналисту издания «Медуза» Ивану Голунову, лишен адвокатского статуса. Об этом сам адвокат сообщил «Интерфаксу».

В Адвокатской палате Москвы агентству подтвердили, что совет палаты лишил господина Коврижкина адвокатского статуса с запретом на допуск к квалификационному экзамену на два года. Причиной, по сообщению «Открытых медиа», стала негласная запись двух следователей Следственного комитета России (СКР) и передача им взятки. Об этом изданию сказал защитник одного из следователей Владимир Петропавловский, подавший жалобу на действия господина Коврижкина; информацию подтвердила представитель адвокатской палаты Евгения Моткова. Коврижкин заявил «Открытым медиа», что намерен обжаловать решение палаты.