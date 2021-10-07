Адвокаты журналиста Можейко подали жалобу на меру пресечения

Адвокаты задержанного в Белоруссии журналиста «Комсомольской правды» Геннадия Можейко подали жалобу на меру пресечения.

«Мы сегодня отнесли жалобу в КГБ, но рассматривать ее будет суд», – сказала адвокат журналиста. Она также сообщила, что следствие ещё не уведомляло их о дате предъявления обвинения Можейко.

Напомним, ночью 2 октября задержали корреспондента местной редакции «Комсомольской правды» Геннадия Можейко. Вчера стало известно о том, что журналиста перевезли из изолятора в Минске в СИЗО Жодино. Его обвиняют в разжигании социальной вражды по части 3 ст. 130 УК РБ и оскорблении представителя власти по статье 369 УК. Геннадию Можейко грозит до 15 лет лишения свободы. «Комсомольская правда» после описанных событий объявила о закрытии представительства в Белоруссии.