С билетом в один конец

Главный редактор одной уважаемой газеты, мой товарищ, попросил написать статью про наших солдат, попавших в плен к афганским партизанам. Я когда-то несколько лет посвятил их поискам: важная и трудная страница в биографии.

Полез в свои архивы, стал вспоминать. И вот такой сюжет всплыл.

Давно это было. В компании с Колей Б. я поехал в Афганистан, чтобы по заданию Комитета афганских ветеранов (тогда его возглавлял Руслан Аушев) искать останки наших погибших солдат. Талибов из Кабула прогнали, поездки по стране, хоть и с некоторым риском, но стали возможны.

Коля Б. сам был в плену у «духов», причем долго — так долго, что прожил там, в плену, не одну, а целых три жизни. Сначала его, раненого, взяли в районе авиабазы Баграм, он пытался бежать, был схвачен, сидел в яме. Потом, когда убедился, что выхода нет и никто его спасать не собирается, Коля принял ислам, взял в руки автомат. Правда, в своих, как рассказывает, не стрелял, но зато быстро заслужил полное доверие у главного «духа», легендарного хозяина ущелья Панджшер Ахмадшаха Масуда. И стал его телохранителем — таким близким, что Масуд доверял кубанскому казаку больше, чем своим.

Спустя шесть лет Коля совершенно «обафганился». На дари говорил свободно. Называться стал — Исламуддин, русую бороду красил в черный цвет, намаз, как положено, совершал пять раз на дню. Когда мы с ним первый раз встретились — это был декабрь 91-го — Коля-Исламуддин долго присматривался ко мне, не выпуская из рук холеный «калашников», он был уверен, что я засланный казачек и прибыл в эти забытые Богом горы с целью убить великого Масуда.

Потом встретились, когда спустя полгода моджахеды штурмом брали Кабул. Я ему говорю: «Ну, все, Коля, бери шинель, пошли домой. Война кончилась. Вы победили». Он тогда отказался: «Буду рядом с Амир-саибом. Не брошу его никогда».

Только в 95-м он вернулся на свою Кубань — с афганской женой и тремя детьми. Но жил в раскоряку, пользовался любой возможностью, чтобы навестить Афганистан. Несколько раз мы путешествовали вместе: Коля был идеальным проводником — со своим знанием языка, местных людей и обычаев.

Теперь нашей целью было высокогорное ущелье Порион. Оно так далеко, что словами этого не передать. Целый день надо ехать по Панджшеру, потом, уже за облаками, свернуть направо и еще трястись по камням и осыпям несколько часов. Глухое, мутное место. Коля там в середине 80-х сидел в душманской тюрьме. На его глазах один из пленных забил до смерти другого пленного — так велели «духи», и парень не посмел им перечить. Забил ногами и камнями. Коля запомнил место, где это было. Мы его нашли и с помощью местных крестьян, вчерашних моджахедов, откопали останки. К тому времени уже стало темнеть, однако ночевать в Порионе Коля категорически отказался: «Тут талибы хозяйничают, а второй раз попадать в плен я не хочу».