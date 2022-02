Африканские СМИ делятся опытом создания устойчивых бизнес-моделей

Конкуренция на рынке новых медиа становится все более жесткой. Поэтому традиционным СМИ приходится разрабатывать и внедрять более устойчивые бизнес-модели. На Africa News Media Summit, который в ноябре провела INMA, опытом построения таких бизнес-моделей поделились представители The Standard Group (Кения), Business Day (Нигерия), IOL Independent Media (ЮАР) и Nation Media Group (Кения).

The Standard Group: не бояться экспериментов

Как и большинству современных издателей, The Standard Group пришлось диверсифицировать свою бизнес-модель и искать новые источники дохода помимо рекламы.

«Во всем мире мы наблюдаем падение доходов от рекламы», — напомнил Джаред Кидамби, глава отдела по работе с читателями. Он объясняет это низкой ценой за таргетинг в социальных сетях и бесплатной онлайн-рекламой. «В конце концов, у ваших платформ могут быть миллионы посетителей, но доход, который вы получаете, будет ничтожным», — отметил он.

В июле 2020 года читатели The Standard, одной из крупнейших кенийских газет, смогли регистрироваться на сайте издания, чтобы впервые читать премиум-контент. Этот продукт получил название The Standard Insider. К октябрю 2020 года в компании стали экспериментировать с введением подписной модели на сайте еженедельного таблоида The Nairobian и фримиум-моделью на standardmedia.co.ke, которая позволяла пользователям читать до 15 статей перед регистрацией на ресурсе.

«В начале 2021 года мы поставили перед собой амбициозную цель — не менее 900 000 зарегистрированных пользователей, и мы ее достигли», — заявил Кидамби.