Африканские СМИ делятся опытом создания устойчивых бизнес-моделей

Инсайты с Africa News Media Summit
Конкуренция на рынке новых медиа становится все более жесткой. Поэтому традиционным СМИ приходится разрабатывать и внедрять более устойчивые бизнес-модели. На Africa News Media Summit, который в ноябре провела INMA, опытом построения таких бизнес-моделей поделились представители The Standard Group (Кения), Business Day (Нигерия), IOL Independent Media (ЮАР) и Nation Media Group (Кения).
The Standard Group: не бояться экспериментов
Как и большинству современных издателей, The Standard Group пришлось диверсифицировать свою бизнес-модель и искать новые источники дохода помимо рекламы.
«Во всем мире мы наблюдаем падение доходов от рекламы», — напомнил Джаред Кидамби, глава отдела по работе с читателями. Он объясняет это низкой ценой за таргетинг в социальных сетях и бесплатной онлайн-рекламой. «В конце концов, у ваших платформ могут быть миллионы посетителей, но доход, который вы получаете, будет ничтожным», — отметил он.
В июле 2020 года читатели The Standard, одной из крупнейших кенийских газет, смогли регистрироваться на сайте издания, чтобы впервые читать премиум-контент. Этот продукт получил название The Standard Insider. К октябрю 2020 года в компании стали экспериментировать с введением подписной модели на сайте еженедельного таблоида The Nairobian и фримиум-моделью на standardmedia.co.ke, которая позволяла пользователям читать до 15 статей перед регистрацией на ресурсе.
«В начале 2021 года мы поставили перед собой амбициозную цель — не менее 900 000 зарегистрированных пользователей, и мы ее достигли», — заявил Кидамби.
В компании продолжают делать ставку на фримиум-модель, а в апреле 2021 года был проведен ребрендинг всех онлайн-платформ, чтобы они соответствовали стратегии The Standard Group по созданию качественного и действительно интересного аудитории контента. Издательство провело множество опросов читателей, чтобы разработать актуальную контент-стратегию.
Кидамби также рассказал о том, что они столкнулись с некоторыми проблемами, когда начали ее разработку: «Так что если вы понимаете, что вам необходимо ввести платную подписку, то не откладывайте это дело в долгий ящик. Подходящее время для этого не наступит никогда, потому что вы никогда не сможете полностью подготовиться к этому переходу. Но как только вы запустите этот процесс, то сразу же сможете лучше изучить свою аудиторию, узнать, какие инструменты будут работать именно для вашего издания».
Business Day: предложить лучшее
Оньиньечи Эзе, руководитель отдела онлайн-подписки Business Day, согласилась с мнением Кидамби о том, что сейчас для большинства медиакомпаний наступили непростые времена и монетизировать контент становится все тяжелее.
Несмотря на уверенные позиции, которые занимает флагманская газета Business Day на национальном рынке печатной прессы, в компании активно развивают бренд как цифровое медиа. «Мы прекрасно видим, что печатные СМИ сейчас переживают упадок. Тем не менее для нас, издателей, это все еще большой доход, — сказала Эзе. — По прогнозам экспертов, его падение будет продолжаться до 2024 года».
Получение дохода от цифровой подписки — относительно новая практика для нигерийских СМИ. Business Day стала одним из первых изданий в стране, кто внедрил данную модель. Позднее, помимо стандартной цифровой подписки, компания стала предлагать корпоративную подписку и объединенные пакеты «печать + цифра». В Business Day также решили монетизировать большинство своих конференций и других мероприятий за счет спонсорства и продажи билетов и уделять повышенное внимание партнерским программам.
«Мы искали разные способы для получения дохода, — отметила Эзе. — И порой оказывалось, что мы можем эффективно задействовать те инструменты, о которых раньше даже не задумывались. Теперь они стали частью нашей стратегии».
Что касается платного доступа к сайту, в Business Day выбрали такой подход: для всех желающих издание предоставляет бесплатно восемь статей (что составляет примерно 40% ежедневного контента), с остальными статьями можно ознакомиться после оформления подписки. Кроме того, весь контент по подписке персонализирован и подобран исходя из анализа запросов аудитории и ее платежеспособности. «Проведя этот анализ, мы смогли сформировать сразу несколько продуктов для наших читателей. Дело оставалась за малым — грамотно их скомбинировать», — сказала Эзе.
В итоге дополнительные источники дохода включили рекламу, доходы от партнерских программ и премиальных информационных бюллетеней. Результатом стратегии, ориентированной на цифровые технологии, стал рост цифровой подписки на 40% при росте цифровых доходов на 244%. «И мы смогли достичь таких результатов всего за год, — подчеркнула Эзе. — Это потрясающе!»
Independent Media: разработать инструменты
Лэнс Виттен, директор по работе с аудиторией Африканского информационного агентства и главный редактор IOL Independent Media, рассказал, что его издательство внедрило некоторые инновации во время пандемии COVID-19 по части работы ресурса Independent Online и корректировки контент-маркетинга.
В этом процессе участвовали практически все отделы: от редакции до маркетологов, бухгалтеров и продажников. Можно сказать, что философия совместного выстраивания процессов — важнейший принцип работы компании. «У нас отлаженная структура и очень грамотная команда, что позволяет нам четко выстраивать работу подобным образом», — подчеркнул Виттен.
Сегодня Independent Media большое внимание уделяет двум сферам деятельности — обучению и разработке инструментов. Виттен посоветовал всем медиакомпаниям придумывать и создавать свои инструменты и модели, если их неоткуда взять. Так, например, его команда разработала собственную панель аналитики данных под названием Mr Jones, которая помогает редакции в формировании контент-стратегии.
По словам Виттена, чтобы получить доход от читателей, издание должно располагать необходимыми инструментами, обучать и наставлять своих сотрудников, знать, какую аудиторию они хотят привлечь, предоставлять аудитории контент, который невозможно получить где-то еще.
Nation Media Group: изменить мышление
Как компания, основанная еще в 1959 году, кенийская Nation Media Group (NMG) имеет хорошую, проверенную временем репутацию и является крупнейшим независимым медиахолдингом в Восточной и Центральной Африке. Но по мере того, как доходы от печати стали снижаться, в NMG стали искать пути ускорения цифровой трансформации. Об этом сказал Макс Окейо, глава отдела стратегии и инноваций. И хотя этот процесс только начался, компания уже добилась впечатляющих успехов в этой сфере.
Говоря о разработке стратегии, Окейо отметил, что компании необходимо учитывать факторы, которые влияют на отраслевые тренды. В результате в NMG сфокусировались на использовании новых технологий (в том числе искусственного интеллекта) для расширения аудитории, фрагментации цифровой аудитории и внедрении новых моделей получения доходов от читателей.
Окейо заметил, что сегодня появляется много читателей, которые более требовательны к медийному продукту и хорошо информированы. Поэтому, по его словам, важно захватить этот пласт аудитории и предоставить как можно больше информации на собственной платформе: «Нам надо понять, что им требуется помимо тех новостей, которые мы предоставляем всем пользователям. Возможно, стоит интегрировать больше рекламы под их запросы? Может, им интересно читать только статьи о здоровье или обзоры современных гаджетов? Чего они хотят, когда приходят на нашу платформу? И, самое главное, как мы можем использовать ответы на эти вопросы для получения дополнительного дохода?»
Именно от этих соображений и отталкивалась команда NMG при разработке своей стратегии, и сейчас она прилагает все усилия для того, чтобы перевести аудиторию печати, традиционного телевидения и радио на онлайн-платформу.
Пожалуй, самой большой проблемой остается нежелание аудитории платить за подписку. В NMG пытаются отыскать решение данной проблемы, отдавая себе отчет, что процесс этот не быстрый. «Прежде всего, нужно изменить мышление самих потребителей, — сказал Окейо. — Многие из них так привыкли к бесплатному контенту на сайте, что не станут платить деньги без видимой на то причины. Поэтому наша основная задача — создавать такой контент, который помог бы аудитории решиться на этот шаг. Таким образом, качественная журналистика остается ключевым фактором стимулирования подписки на продукты, которые мы разрабатываем».