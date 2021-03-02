Цифровизация во время пандемии: проблемы и успехи африканских СМИ

Запрет на бумагу, поддержка правительства, отсутствие доверия и запрос на качество — рассказываем о приключениях африканских медиа в ковидном медиамире
В ковидном медиамире африканские СМИ не стали исключением: многие годы опираясь на печать, теперь они вынуждены прививаться цифровой вакциной. Ее эффективность и побочные эффекты смогли оценить издатели из разных уголков континента: и кенийской Daily Nation, и южноафриканской City Press, и марокканских L’Economiste и Assabah.
Ценная бумага
После начала пандемии COVID-19 правительство Марокко запретило распространение печатных газет на три месяца. «Пандемия принесла с собой огромный мировой кризис, который сильно ударил по медиа, а особенно по тем, кто работает в сфере печати», — констатирует Юсеф Трики, директор по коммуникациям Groupe Eco-Medias, первой частной независимой медиакомпании в Марокко. Она издает ежедневные печатные газеты L’Economiste и Assabah, а также владеет собственной типографией и радиостанцией.
Аудитория изданий в Марокко не такая большая, как, например, в Алжире или Тунисе. Во многом это связано с общим уровнем образования населения: из 40 миллионов жителей Марокко только 1,2% являются постоянными читателями СМИ. Распространение печатных газет — ключ к этой аудитории. Но еще более важен доход от рекламы, отмечает Трики: «Я бы сказал, что наша бизнес-модель противопоставлена европейской или американской модели. 80% нашего дохода генерируется от рекламы и только 20% — от продаж, которые также включают в себя подписку».
Введение правительством Марокко трехмесячного запрета на распространение газет стало шоком для Groupe Eco-Medias. Чтобы хоть как-то поддерживать связь со своей лояльной аудиторией, компания предложила читателям бесплатный доступ к электронным версиям L’Economiste и Assabah во время карантина. Однако после отмены запрета компания удалила их со своего сайта.
«Мы не можем позволить себе махнуть рукой на производство печатных СМИ, — говорит Трики. — Мы будем бороться за сохранение печати и привлекать для этого все доступные нам ресурсы. Мы прекрасно понимаем, что еще несколько месяцев ситуация в стране будет оставлять желать лучшего, но надо просто пережить этот этап».
В будущем Groupe Eco-Medias, как и многие другие медиакомпании, собирается внедрять цифровые инновации, но Трики утверждает, что сохранить рабочие места и хорошие отношения с аудиторией поможет только печать, потому как она приносит наибольший доход. Он считает, что доходы от цифровой рекламы никогда не догонят доходы от печати, а распространение бесплатного контента отобьет у читателей желание платить за подписку.
«Сейчас население Африки привыкло к бесплатному кино, бесплатной музыке, бесплатным газетам. Во многом это связано с появлением огромного количества веб-сайтов с бесплатным контентом. И чтобы искоренить эту привычку, должно пройти немало времени», — добавляет Трики.
Несмотря на множество проблем, вызванных пандемией, он отмечает некоторые положительные моменты, которые наблюдались в этот период. Так, например, правительство Марокко оказало серьезную поддержку печатному сектору, покрывая зарплаты сотрудников и расходы на протяжении четырех месяцев. «В нашей медиакомпании работает 150 человек. На данном этапе нам удалось сохранить все рабочие места, мы продолжаем развивать нашу компанию и не стоим на месте. Сейчас мы инвестируем в некоторые проекты, которые будут реализованы в 2021 году», — говорит Трики.
Эксперты в своем деле
Помимо COVID-19, есть еще одна проблема, с которой в последнее время столкнулись местные СМИ, — это отсутствие доверия. Трики подчеркивает, что доверие и ценность напрямую связаны между собой, и крайне важно донести до читателей и рекламодателей надежность печатных СМИ: «Если вы хотите сохранить печатные СМИ, то вам необходимо доказать их роль в жизни людей. Людям надо рассказывать о том, насколько неоценима может быть работа журналиста в период пандемии или в момент каких-либо важных общественных и политических событий».
Журналисты обязаны бороться с дезинформацией, ссылаясь на надежные и законные источники. При этом медиакомпании могут полагаться на опыт журналистов как хороших рассказчиков. По словам Трики, сочетание заслуживающей доверия медиакомпании и таланта журналиста бесценно: «Вы должны постоянно повторять своим читателям, что вы — издание, имеющее свою богатую историю, заслуживающее доверия, и что у вас работают настоящие эксперты в своем деле».
Чтобы сохранить лояльность своей аудитории, Groupe Eco-Medias ежегодно проводит исследования взаимоотношений с клиентами. Читатели оставляют отзывы о типе контента, который они хотят видеть. При этом Трики замечает, что вне зависимости от желания читателей видеть тот или иной контент издание не должно отклоняться от своего начального курса: «Диверсификация — это хорошо, но в определенной степени».
По его словам, в период, когда рекламодатели сильно сокращают свои бюджеты, на помощь издателям можем прийти такой инструмент, как таргетинг. Если настроить его по определенным критериям целевой аудитории рекламодателя, то это может гарантировать некоторый процент продаж от запуска рекламной кампании.
Трики полагает, что рынок печатных СМИ так или иначе скоро придет в упадок. Именно поэтому все оставшееся время необходимо использовать на изучение и переход к цифровым технологиям: «Сейчас нужно стараться переориентировать свое издание на молодую аудиторию, которая уже привыкла взаимодействовать с онлайн-платформами». Трики признается, что несколькими годами ранее он не видел угрозы со стороны крупных цифровых игроков, но теперь очевидно, что они составляют конкуренцию печатным СМИ. Пока правительство пытается как-то поддерживать выпуск бумажных изданий, Groupe Eco-Medias изучает инновационные концепции для будущего своего бизнеса.
«Сейчас все издатели мира находятся в поиске подходящих для себя решений, — говорит Трики. — Мы надеемся, что у нас получится наладить сотрудничество с крупными компаниями и создать коллаборации, как это часто делают европейские СМИ».
Мультиформатная истина
Южноафриканская газета City Press, выходящая с 1982 года, широко известна своей приверженностью журналистским расследованиям. Но по мере перехода в цифровое пространство (шаг, который ускорил COVID-19), издание столкнулось с проблемой доверия аудитории к онлайн-контенту. «Мы считаем, что журналистика — это ответственность перед аудиторией, — заявляет Роде Маршалл, старший редактор City Press/Media 24. — Это самое важное в нашей профессии. Журналистика — это признание истины».
После того, как в нашу жизнь вошли онлайн-платформы с кликбейтом, люди потеряли доверие к онлайн-медиа. Именно по этой причине для таких медиакомпаний как City Press стало крайне важно отличаться от других онлайн-СМИ и новостных ресурсов. Поэтому редакция сделала основной упор на улучшение качества публикуемого контента.
«Раньше вам достаточно было публиковать свой материал, чтобы завоевать внимание аудитории. Сейчас, из-за роста фейковых новостей, аудиторию можно привлечь только качественным и проверенным контентом. Мы добиваемся доверия читателей путем тщательной проверки фактов. При этом несем ответственность за каждую опубликованную новость, — говорит Маршалл. — City Press присутствует на многих онлайн-платформах, но наши принципы действуют на каждой из них».
Коронавирус стал для издания гораздо более серьезной проблемой, нежели фейковые новости в онлайне. Доходы от рекламы резко упали, а введение режима самоизоляции только усугубило ситуацию. Сотрудники медиакомпании были вынуждены быстро изучить потребности и поведение пользователей интернета и начать общаться с ними на их территории. «Для этого необходимо было внести некоторые коррективы в традиционную работу редакции, применив те же принципы, что мы используем при работе с печатной версией, к электронному формату, — поясняет Маршалл. — То есть наши читатели должны были получить ровно тот же полезный и качественный контент, который они привыкли получать в печатной версии City Press».
Запрос на качество
После проведения модернизации оказалось, что перевод аудитории печатной версии в онлайн-формат — не такая сложная задача, как казалось руководству City Press. «Здесь самое главное — показать, почему читателям надо платить за онлайн-версию столько же, сколько и за печатную, — подчеркивает Маршалл. — От перехода к цифровой платформе качество материала не изменилось, как и соответствие материалов запросам аудитории. Изменился только способ предоставления данного контента».
Хотя в City Press ожидали снижения числа подписчиков после запуска платного доступа в августе 2020 года, такие прогнозы не оправдались. Вместо этого количество просмотров сайта возросло на 38% по сравнению с предыдущими тремя месяцами. По словам Маршалл, эти цифры показывают, что аудитория по-прежнему готова платить за качественную журналистику.
Таким образом, издание доказало, что доходы компании напрямую зависят от нее самой. Если СМИ будет обеспечивать качественную журналистику, то читатели будут готовы за нее платить. «Но чтобы аудитория поддерживала качественную журналистику и была готова за нее платить, так должны работать все СМИ. Только так общественное мнение о пользе работы журналиста сможет поменяться», — напоминает Маршалл.
В City Press хотят и дальше придерживаться своей репутации ответственной медиакомпании. Именно поэтому сейчас они модернизируют работу отдела контент-маркетинга, который будет разрабатывать и предлагать решения как для читателей, так и для клиентов компании. Одной из первых реализованных инициатив стал проект Money Maker, который каждый год выбирает четырех человек для прохождения учебного лагеря по финансовой грамотности. Ход проекта подробно освещается в газете. «Money Maker помог изменить жизнь многих наших читателей, — говорит Маршалл. — И не только тех, кто принимал участие в этом лагере, но и тех, кто следил за событием на страницах нашего издания».
Такие партнерские отношения эффективны в создании актуального и полезного контента. А хороший контент, в свою очередь, позволяет повысить лояльность аудитории к издателю. «Поскольку аудитория доверяет нам, мы можем помочь рекламодателям выстроить конструктивный диалог с их потенциальными потребителями, используя наш самый важный навык — умение рассказывать», — резюмирует Маршалл.
Завоевать лояльность
Для кенийской Nation Media Group пандемия не стала откровением: она осваивает цифровое пространство почти двадцать лет. Богатая история медиакомпании, начавшаяся в 1960 году с запуском Daily Nation, послужила хорошей отправной точкой для своевременного выхода в онлайн-формат.
«Когда газета только начинала выходить, в местном медиапространстве в основном были представлены только зарубежные издания», — вспоминает Черчилль Отиено, руководитель отдела развития и обучения Nation Media Group. Освещая на своих страницах жизнь обычных людей и давая им возможность высказаться, Daily Nation добилась огромного успеха: всего за одно десятилетие аудитория ежедневной газеты выросла до 45 000 читателей.
«В последующие годы нам удалось укрепить доверительные отношения с читателями», — говорит Отиено. Доверие аудитории к изданию легло в основу работы журналистов Daily Nation и стало их главной целью. Благодаря ориентации на потребности читателей они смогли завоевать их лояльность, и когда в конце 90-х африканские медиа начали стремительно развиваться, Nation Media Group запустила свой первый телеканал — Nation TV.
В 2000-х годах в Daily Nation начали постепенно разрабатывать стратегию выхода в онлайн с сохранением аудитории. «Мы уже тогда понимали, что у нас не будет будущего, если мы не сможем переориентировать свою работу под новый формат», — отмечает Отиено. По его словам, в компании всегда были уверены, что успех онлайн-издания зависит не столько от внешнего вида контента и всех новшеств, сколько от лояльности аудитории: «Наша внутренняя политика определяет наш доход, а он зависит от того, насколько мы ориентированы на интересы аудитории, на реализацию их запросов».
Читатель в помощь
Благодаря такому отношению к аудитории в Nation Media Group смогли спокойно осваиваться в цифровом пространстве, не боясь потерять своих читателей. «Они готовы были ждать результатов нашей интеграции в онлайн-пространство и даже помогали нам проводить эксперименты, проверять, как работают те или иные инструменты», — добавляет Отиено. В компании не боялись пробовать новое, будь то чат-боты или запуск музыкального лейбла.
«Зачастую, когда вы выходите в новое пространство и пытаетесь экспериментировать со всеми доступными вам инструментами, вы забываете о своей аудитории. Тем временем, аудитория — это то, ради чего и должно работать любое издание. Это единственный ориентир. Именно поэтому, прежде чем внедрять новые опции в свою работу, вы должны понять, а необходимы ли они вашим читателям», — наставляет Отиено.
В Nation Media Group убеждены: нужно работать на двух фронтах. В компании хотели показать аудитории печатных изданий, что о них никто не забыл, и провели редизайн Daily Nation и других продуктов, выходящих на бумаге. А в августе 2020 года была запущена новая онлайн-платформа. «Ресурс Nation Africa создан не только для того, чтобы аудитория могла читать о последних событиях в африканских странах и узнавать что-то новое для себя. Прежде всего, он создан для того, чтобы показать всему миру жизнь нашего континента», — говорит Отиено.
В компании считают, что портал поможет ближе узнать своих пользователей, что, по словам Отиено, дает журналистам возможность лучше понять, на какие социальные аспекты следует обращать внимание: «Я думаю, что мы должны рассматривать аудиторию не в целом, а брать за основу потребности в той или иной информации каждого отдельного человека».
Nation Media Group работает под девизом «Наша аудитория на первом месте» на протяжении долгих лет. Сегодня редакции медиакомпании открыты в 15 городах Кении, и Отиено надеется, что это число будет только расти. «Наш слоган — не пустые слова, — отмечает он. — Это своего рода обещание, которое мы даем читателям и которое выполняем вот уже несколько лет. И мы точно знаем, что аудитория останется для нас путеводной звездой в нашем цифровом путешествии».