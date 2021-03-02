Цифровизация во время пандемии: проблемы и успехи африканских СМИ

В ковидном медиамире африканские СМИ не стали исключением: многие годы опираясь на печать, теперь они вынуждены прививаться цифровой вакциной. Ее эффективность и побочные эффекты смогли оценить издатели из разных уголков континента: и кенийской Daily Nation, и южноафриканской City Press, и марокканских L’Economiste и Assabah.

Ценная бумага

После начала пандемии COVID-19 правительство Марокко запретило распространение печатных газет на три месяца. «Пандемия принесла с собой огромный мировой кризис, который сильно ударил по медиа, а особенно по тем, кто работает в сфере печати», — констатирует Юсеф Трики, директор по коммуникациям Groupe Eco-Medias, первой частной независимой медиакомпании в Марокко. Она издает ежедневные печатные газеты L’Economiste и Assabah, а также владеет собственной типографией и радиостанцией.

Аудитория изданий в Марокко не такая большая, как, например, в Алжире или Тунисе. Во многом это связано с общим уровнем образования населения: из 40 миллионов жителей Марокко только 1,2% являются постоянными читателями СМИ. Распространение печатных газет — ключ к этой аудитории. Но еще более важен доход от рекламы, отмечает Трики: «Я бы сказал, что наша бизнес-модель противопоставлена европейской или американской модели. 80% нашего дохода генерируется от рекламы и только 20% — от продаж, которые также включают в себя подписку».

Введение правительством Марокко трехмесячного запрета на распространение газет стало шоком для Groupe Eco-Medias. Чтобы хоть как-то поддерживать связь со своей лояльной аудиторией, компания предложила читателям бесплатный доступ к электронным версиям L’Economiste и Assabah во время карантина. Однако после отмены запрета компания удалила их со своего сайта.

«Мы не можем позволить себе махнуть рукой на производство печатных СМИ, — говорит Трики. — Мы будем бороться за сохранение печати и привлекать для этого все доступные нам ресурсы. Мы прекрасно понимаем, что еще несколько месяцев ситуация в стране будет оставлять желать лучшего, но надо просто пережить этот этап».