Как делать издание для детей, которое будут читать и взрослые

Опыт Aftenposten Junior
В июле 2011 года Норвегия была потрясена терактом, произошедшим в правительственном квартале Осло и на острове Утойя. Конечно, дети чувствовали, что в мире произошло что-то серьезное, но не все родители и школьные учителя могли грамотно подобрать слова, чтобы объяснить им, что такое террористический акт.
Примерно в это же время в Aftenposten начали реализовывать идею по запуску детской газеты. Старт проекта пришелся на весну 2012 года и совпал с началом судебного процесса над ответственным за этот теракт лицом. Так, самые первые выпуски газеты были посвящены тому, чтобы объяснить читателям сложные и запутанные события, которые происходили в стране и мире. С тех самых пор это стало визитной карточкой издания.
Редакторы Aftenposten Junior говорят, что это очень интересная работа, в ходе которой они постоянно получают сложные вопросы детей и пытаются ответить на них. На самом деле бывает довольно сложно описать ситуацию так, чтобы ее понял ребенок.
Прогнозам вопреки
Во время работы над первым номером некоторые медиаэксперты были уверены в том, что такое печатное издание никогда не станет популярным. Тогда наблюдалось резкое сокращение тиражей газет и журналов, прогноз по печатным СМИ был, мягко говоря, не очень положительный. Дети активно осваивали информационное интернет-пространство, они постоянно проводили время в социальных сетях или видеоиграх. Поэтому всем казалось, что заставить их читать бумажное СМИ будет невозможно.
Однако прошло уже более восьми лет с момента запуска Aftenposten Junior, а издание до сих пор пользуется большим успехом у своей целевой аудитории. Тираж газеты постоянно рос и теперь стабилизировался на отметке 30 000 экземпляров еженедельно. Aftenposten Junior очень популярна среди детей, проживающих в Норвегии: редакция каждый день получает множество электронных писем с вопросами и предложениями.
Не перегружая текстом
За последние годы исследования поведения аудитории стали важной частью в разработке любых продуктов. При создании Aftenposten Junior члены редакционной команды лично анализировали продукт и реакцию аудитории на него. На протяжении всего периода существования издания редакция Aftenposten Junior не прерывала этот процесс и продолжала изучать все запросы своих читателей.
В ходе исследований журналисты проводили опросы среди аудитории — так они узнавали, какого контента не хватает детям, что им хотелось бы видеть на страницах газеты. Также они сформировали фокус-группу, в рамках работы которой выделяли наиболее трудные для детского восприятия слова и пытались объяснить их доступным языком.
Через некоторое время редакция решилась на эксперимент «Стань репортером Aftenposten Junior». Дети, пробующие себя в профессии журналиста, брали интервью у ведущих политиков и знаменитостей. И порой их вопросы были гораздо интереснее, чем вопросы опытных журналистов.
Когда пишешь для детей, возникают определенные проблемы, с которыми сотрудники Aftenposten Junior уже научились справляться. Порой в новости может быть много исторических и юридических деталей, как, например, в серии статей про Джорджа Флойда, которая публиковалась летом 2020 года. Сотрудники Aftenposten Junior говорят о том, что порой короткую новостную заметку написать гораздо сложнее, чем полноценный материал. Крайне важно упростить текст, при этом не теряя важных нюансов. Часто журналистам приходится переписывать материал вместе с редактором по нескольку раз, прежде чем он пойдет на верстку.
Визуальное сопровождение статей также имеет важное значение для Aftenposten Junior. Иллюстрации нравятся многим детям и буквально вызывают у них желание прочесть готовый материал. Выдающиеся работы фотографов Aftenposten, яркие иллюстрации и широкое использование инфографики делают страницы привлекательными и дают юным читателям много информации, не перегружая их текстом. Также издание часто использует формат мультфильма, поскольку он сочетает в себе сразу несколько иллюстраций с небольшими фрагментами текста.
Одна большая семья
Теперь Aftenposten Junior — это нечто большее, чем просто печатная газета. В течение нескольких лет Aftenposten Junior принимала участие в различных массовых мероприятиях. Помимо прочего, издание выпустило свой собственный мультфильм Grønne greier, который позже был перенесен в книжный формат и даже издавался в Южной Корее. Aftenposten Junior также выпускает подкаст Juniorrådet, где дети рассказывают о своих переживаниях и проблемах: стресс перед важным экзаменом, первая влюбленность. Этот подкаст стал очень успешным, поэтому осенью 2021 года в Aftenposten Junior планируют запустить еще один подкаст.
В 2015 году семейство Junior пополнилось новым продуктом: шведская Svenska Dagbladet стала издавать газету SvD Junior. С тех пор обе редакции сотрудничают друг с другом по вопросам формирования контента. А в 2019 году в Эстонии родился новый член семьи — Postimees Juunior.
Уроки в цифре
Весна 2020 года принесла с собой пандемию COVID-19. Все школы Норвегии закрылись с 12 марта. На следующий день Aftenposten Junior открыла бесплатный доступ к своему сайту, который раньше был доступен лишь подписчикам онлайн-версии. Так дети могли получить достоверную информацию о происходящих событиях из проверенного источника.
Учителя быстро освоили онлайн-формат. Часто в качестве домашнего задания они высылали ученикам отрывки из книг, различные викторины, головоломки, которые публиковались в онлайн-версии газеты Aftenposten Junior. Когда сотрудники редакции провели опрос среди педагогов, они выяснили, что школы поддерживают такой формат обучения, поскольку он помогает детям освоить важный материал в необычной и интересной для них форме.
За время обучения на дому учителя и ученики привыкли к работе в онлайне. После закрытия школ на карантин цифровую версию Aftenposten Junior загружали более 800 000 раз. Это послужило толчком для создания специального цифрового продукта для школ, где учителя могли бы легко найти нужный им контент и поделиться им со своими учениками. После обширных исследований UX команда Aftenposten Junior сейчас приступает к созданию полноценного образовательного ресурса.
Подводя итоги, можно сказать, что перед Aftenposten Junior сегодня открывается масса возможностей. Несмотря на быстро меняющуюся новостную повестку в мире, у читателей все еще есть потребность в объяснении и правильной интерпретации этих событий. Может быть, именно по этой причине взрослые так любят Aftenposten Junior и покупают газету для своих детей. Читая новости своему ребенку, они и сами лучше ориентируются в нескончаемом информационном потоке.