Как делать издание для детей, которое будут читать и взрослые

В июле 2011 года Норвегия была потрясена терактом, произошедшим в правительственном квартале Осло и на острове Утойя. Конечно, дети чувствовали, что в мире произошло что-то серьезное, но не все родители и школьные учителя могли грамотно подобрать слова, чтобы объяснить им, что такое террористический акт.

Примерно в это же время в Aftenposten начали реализовывать идею по запуску детской газеты. Старт проекта пришелся на весну 2012 года и совпал с началом судебного процесса над ответственным за этот теракт лицом. Так, самые первые выпуски газеты были посвящены тому, чтобы объяснить читателям сложные и запутанные события, которые происходили в стране и мире. С тех самых пор это стало визитной карточкой издания.

Редакторы Aftenposten Junior говорят, что это очень интересная работа, в ходе которой они постоянно получают сложные вопросы детей и пытаются ответить на них. На самом деле бывает довольно сложно описать ситуацию так, чтобы ее понял ребенок.

Прогнозам вопреки

Во время работы над первым номером некоторые медиаэксперты были уверены в том, что такое печатное издание никогда не станет популярным. Тогда наблюдалось резкое сокращение тиражей газет и журналов, прогноз по печатным СМИ был, мягко говоря, не очень положительный. Дети активно осваивали информационное интернет-пространство, они постоянно проводили время в социальных сетях или видеоиграх. Поэтому всем казалось, что заставить их читать бумажное СМИ будет невозможно.