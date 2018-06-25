Аркадий Бабченко рассказал, как изменилась его жизнь после «убийства»

Июн 25, 2018

Российский журналист Аркадий Бабченко рассказал, как изменилась его жизнь после инсценировки убийства. Об этом он написал на своей странице в Facebook:

Изменилось все. Мне сейчас нельзя ничего. Я не могу выйти на улицу, я не могу встретиться с кем хочу, я не могу поехать куда хочу, я не могу делать, что захочу. Я не могу не то, что пойти в кафе посидеть с друзьями — я не могу даже выйти в магазин. Еду мне привозят. Каждый выход в город — это спецоперация.

Он также заявил, что имеет подозрения, что в России каким-то образом получили доступ к его гаджетам.

У меня есть очень стойкие подозрения, что в России каким-то образом получили доступ к моим гаджетами и могут их читать и слушать, поэтому переговоры о встрече — отдельная спецоперация. Естественно, никто не может прийти и ко мне.

Об убийстве Бабченко объявили 29 мая. На следующий день глава СБУ Василий Грицак заявил, что «убийство» на самом деле было спецоперацией, Бабченко жив, а за покушением стояли российские спецслужбы.

Источник: ЖурDom
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