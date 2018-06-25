Аркадий Бабченко рассказал, как изменилась его жизнь после «убийства»

Российский журналист Аркадий Бабченко рассказал, как изменилась его жизнь после инсценировки убийства. Об этом он написал на своей странице в Facebook:

Изменилось все. Мне сейчас нельзя ничего. Я не могу выйти на улицу, я не могу встретиться с кем хочу, я не могу поехать куда хочу, я не могу делать, что захочу. Я не могу не то, что пойти в кафе посидеть с друзьями — я не могу даже выйти в магазин. Еду мне привозят. Каждый выход в город — это спецоперация.

Он также заявил, что имеет подозрения, что в России каким-то образом получили доступ к его гаджетам.

У меня есть очень стойкие подозрения, что в России каким-то образом получили доступ к моим гаджетами и могут их читать и слушать, поэтому переговоры о встрече — отдельная спецоперация. Естественно, никто не может прийти и ко мне.

Об убийстве Бабченко объявили 29 мая. На следующий день глава СБУ Василий Грицак заявил, что «убийство» на самом деле было спецоперацией, Бабченко жив, а за покушением стояли российские спецслужбы.