Подписка на шопинг: СМИ зарабатывают на собственных интернет-магазинах

Aftonbladet, крупнейшее новостное медиа Северной Европы, которое функционирует в онлайне и выходит в печатном формате, диверсифицировала свою бизнес-стратегию, внедрив e-commerce.

«Наверное, все уже знают о том, что издательская индустрия сейчас переживает период серьезной трансформации, — говорит Микаэла Джаконелли, руководитель отдела продаж в Tipser, компании-партнере Aftonbladet по части e-commerce. — Издателям необходимо обратить свое внимание на все доступные для них возможности».

Сегодня доходы издателей от прямой рекламы значительно снижаются. Это связано в первую очередь с тем, как изменилась привычка пользователей потреблять контент в интернете. Во многом этот фактор и способствовал появлению нового источника доходов, который существует сейчас наряду с платной подпиской и рекламой в интернете. Речь идет о внедрении системы e-commerce.

По словам Джаконелли, сейчас многие путают доход от партнерской программы с доходом от e-commerce. Партнерские рекламные материалы отправляют читателей по внешней ссылке прямо на сайт рекламодателя, в то время как e-commerce позволяет организации удерживать аудиторию на собственном веб-сайте. Более того, использование прямой модели e-commerce приносит клиенту более высокую конверсию и позволяет увеличить собственный доход.

«Мы следим за развитием e-commerce уже достаточно долгое время. Именно поэтому у нас есть все основания полагать, что в медиаотрасли новый источник доходов скоро прочно войдет в обиход», — уверена Джаконелли. Многие ключевые игроки на рынке также предполагают, что e-commerce станет одним из основных источников дохода для многих интернет-СМИ в ближайшем будущем.

НАСТРОЙКА ПОД ЧИТАТЕЛЯ

Джаконелли отмечает, что использование данной системы может быть довольно простым, если с самого начала подойти к процессу грамотно, так что издателям не обязательно нанимать целый отдел сотрудников, которые бы специализировались на сфере e-commerce: «Сейчас компании, предоставляющие решения e-commerce, обязательно настраивают технологию под своего клиента и его запросы. Поставщик технологии, как правило, сам заботится о том, что именно необходимо для запуска конкретного проекта».