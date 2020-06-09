Агентства Dentsu запустили глобальную платформу контента

Агентства Isobar и dentsumcgarrybowen объявили о совместном запуске глобальной платформы The Content Symphony. Сервис основан на материалах и ресурсах Dentsu и усилен искусственным интеллектом, рассказали в Isobar.

The Content Symphony — это ответ на запрос клиентов, которые ищут эффективные решения для создания и распространения контента, заявили в компании. Возможности платформы включают креативный интеллект, хранение и управление, маркетплейс, автоматическую доставку контента и инсайты, основанные на данных. Платформа использует технологии Adobe Creative Cloud, Adstream, Workfront, Workfront Proof и Mosaic.

С помощью сервиса клиенты получат доступ к более 1 тыс. специалистов в области креатива, дизайна, продакшена по всему миру. Для удовлетворения специфических запросов и требований заказчиков будут создаваться отдельные команды, отметили в компании.

В мае Dentsu и mcgarrybowen объявили об объединении. Созданное агентство работает в 24 странах мира и насчитывает более 3 тыс. сотрудников. Isobar работает в сфере коммуникаций с 2004 года, отделения компании открыты в 45 странах.