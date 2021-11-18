Агентство ТАСС открывает корпункт на МКС

Агентство ТАСС первым из мировых СМИ открывает свое постоянное представительство на Международной космической станции (МКС). Меморандум о сотрудничестве, подразумевающий реализацию совместного проекта агентства и Роскосмоса, подписали 17 ноября генеральный директор ТАСС Сергей Михайлов и глава госкорпорации Дмитрий Рогозин.

Первым корреспондентом ТАСС на орбите станет Герой России космонавт Роскосмоса Александр Мисуркин. Он будет рассказывать о жизни и работе на станции, его новости можно будет прочитать на информационных ресурсах агентства, а фотографии и видео посмотреть на сайте и официальных страницах в социальных сетях.

По словам Михайлова, ТАСС всегда стремится быть там, где происходят новости. «Раньше мы ограничивались нашей планетой: ТАСС есть во всех регионах России и в более чем 60 странах, в ближайшие годы их количество вырастет. Мы задумались о том, что теперь предметом нашей информационной экспансии мог бы стать космос, и я очень рад, что наше сотрудничество с госкорпорацией «Роскосмос» так быстро и гармонично сложилось, — отметил он. — Для нас невероятная честь считать российских космонавтов нашими коллегами, с нетерпением ждем новостей и удивительных кадров с орбиты».

В свою очередь Рогозин выразил уверенность, что открытие на МКС корпункта ТАСС позволит рассказать об отечественной космонавтике большему количеству людей. «Специальный просветительский проект Роскосмоса и ТАСС направлен на популяризацию деятельности России в космосе. Читатели агентства смогут больше узнать о работе космонавтов на орбите, о научных экспериментах, специфике космического полета. Рассказывать об этом будут непосредственные участники процесса — космонавты Роскосмоса», - подчеркнул глава госкорпорации.

Мисуркин отправится в космос 8 декабря на корабле «Союз МС-20» вместе с японским миллиардером Юсаку Маэдзавой и его помощником по бизнесу Едзо Хирано. Перед полетом на Байконур космонавту будет передано удостоверение специального корреспондента ТАСС через замначальника Центра подготовки космонавтов им. Ю. А. Гагарина Олега Кононенко.

Источник: ТАСС