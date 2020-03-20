Агентство ТАСС решило приостановить показ проекта «20 вопросов Владимиру Путину»

ТАСС решило остановить выпуск серий проекта «20 вопросов Владимиру Путину» и показать оставшиеся серии большим фильмом. Причиной такого решения редакция назвала «кардинальное изменение новостной повестки».

По убеждению ТАСС, нынешняя повестка идет вразрез с идеей проекта — «попыткой оценить вместе с Путиным перемены в стране за два десятилетия, а не события текущего момента». Финал «20 вопросов Владимиру Путину» совпал с пандемией коронавируса и сложной ситуацией в мировой экономике. Эти темы сейчас наиболее волнуют россиян.

В фильм-интервью с Путиным войдут ответы президента о свободе слова, роли журналистов в современном обществе, семье и отдыхе, а также фрагменты из прошлых выпусков. Выход фильма запланирован на весну, точная дата пока не сообщается.

Проект «20 вопросов Владимиру Путину» запустили 20 февраля. Он основан на трехчасовом интервью с президентом и приурочен к двадцатилетию его работы на высших постах.