Агрегатор новостей Google News перестал открываться из России

Агрегатор новостей Google News перестал быть доступен в России, при переходе на страницу возникает окно загрузки, однако сам сайт не открывается, при этом в реестре ограниченных Роскомнадзором ресурсов его нет.

Согласно данным сервиса мониторинга доступности ресурсов GlobalCheck, подключиться к сайту невозможно и через сети мобильных операторов «Билайн», Yota, Tele2 и МТС, а также через провайдера «Ростелеком».

Напомним, в марте 2022 года Роскомнадзор сообщал, что ограничил доступ к сервису News.Google на территории России в связи с доступом к публикациям, содержащим ложные сведения о специальной военной операции на Украине.