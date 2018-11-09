В Китае выпустили в эфир первого в мире кибер-телеведущего

Человекообразный кибердиктор готов читать новости круглые сутки — без устали и зарплаты
Китайское новостное агентство Синьхуа в честь своей 87 годовщины представило 7 ноября на Всемирном интернет-форуме виртуального телеведущего. Разработка анонсирована как искусственный интеллект, способный мгновенно читать новости голосом с текста, уместно имитируя мимику и движения губ человека. В агентстве называют эту новинку «композитным телеведущим» и AI-диктором. Кибердиктор сочетает облик и мимику конкретного человека с возможностями искусственного интеллекта. Образ англоговорящего кибердиктора скопирован с внешности диктора Синьхуа Жанг Жао. В эфир выпущен уже и кибердиктор, читающий новости по-китайски. Для него использовали внешность другого ведущего. Сейчас теленовости с кибердиктором доступны на сайте агентства и на его страницах в соцсетях.
С технической точки зрения, все составляющие для такой инновации были готовы и раньше. Создавать виртуальные изображения конкретных или абстрактных людей научились давно. Проводились даже целые концерты умерших звезд шоу-бизнеса с их голографическими симуляциями.
В данном случае китайцы представили две новинки. Во-первых, разработанная с помощью китайского поисковика Sogou программа, которую они называют искусственным интеллектом, позволяет мгновенно конвертировать текстовые новости в мимику и звуковую речь, показывая все это на экране в обличье телеведущего. Во-вторых, принято чисто административное решение выпустить этого ведущего в эфир. В этом Синьхуа опередило всех, включая самые продвинутые в инновационном плане западные медиа, которые просто почему-то не додумались сделать это.
Практическая целесообразность киберведущего пока под вопросом. С одной стороны, потребности в дикторе, читающем новости круглосуточно, вроде бы нет. Если какие-то потребители и следят за новостями в таком режиме, то вряд ли они делают это в телеформате. Они, скорее, заглядывают в ленты агентств. Телеформат требует полного внимания. Люди же, которые нуждаются в новостях круглосуточно, скорее всего, достаточно заняты, чтобы смотреть в телевизор 24 часа.
С другой стороны, робот-ведущий очень хорош для фонового бубнения с экрана. Фоновое телесмотрение вполне уместно в присутственных местах и некоторых офисах. Достаточно скармливать киберведущему новости и он тут же будет конвертировать их в дикторскую подачу. Учитывая режим работы (24х7), неутомляемость и отсутствие зарплаты (после расчета с разработчиками), киберведущий, конечно, должен сильно встревожить нынешних органических телеведущих.
Китайские источники напоминают, что, например, самый знаменитый и высокооплачиваемый телеведущий, Андерсон Купер из CNN, получает, как говорят, до 100 миллионов долларов в год. В Китае, конечно, телеведущие получают меньше, но все равно это одни из самых дорогих работников медиарынка.
Разумеется, скептики отмечают некоторую неестественность кибердиктора. Он безупречен в чтении и дикции, но голос его звучит металлически, потому что нет интонаций, колебаний ритма и огрехов. Мимика тоже слишком безупречна, а значит, однообразна. BBC, сообщая о прорыве китайских коллег-конкурентов, ревниво приводит комментарии критиков, которые заявили, что киберведущий выглядит истуканом.
Да, сейчас он еще не пройдет тест Тьюринга. Любой зритель заподозрит, что это программа, а не человек. В то же время, учитывая его практическую бесплатность после амортизационных выплат, можно предположить, что экономический фактор повысит его конкурентоспособность на рынке труда.
К тому же разработчики, безусловно, знакомы со всеми критическими замечаниями. Если сейчас они работают над безупречностью телеистукана, то вскоре будут работать над его ошибками, чтобы сделать его более человечным. Наверняка также будут приложены маркетинговые и социально-инжиниринговые усилия, чтобы создать таким кибердикторам личность, в том числе за пределами новостного выпуска.
В общем, Синьхуа уже получило хайп и вошло в историю с первым киберведущим. В начале захвата СМИ роботами выгоду будут получать именно те редакции, которые первыми используют кибержурналистов. Это полезно прежде всего для продвижения инновационной репутации СМИ среди инвесторов и публики. А вот в конце этого процесса, когда роботы вытеснят людей, выгоду будут получать те СМИ, которые последними будут использовать биожурналистов.