В Китае выпустили в эфир первого в мире кибер-телеведущего

Китайское новостное агентство Синьхуа в честь своей 87 годовщины представило 7 ноября на Всемирном интернет-форуме виртуального телеведущего. Разработка анонсирована как искусственный интеллект, способный мгновенно читать новости голосом с текста, уместно имитируя мимику и движения губ человека. В агентстве называют эту новинку «композитным телеведущим» и AI-диктором. Кибердиктор сочетает облик и мимику конкретного человека с возможностями искусственного интеллекта. Образ англоговорящего кибердиктора скопирован с внешности диктора Синьхуа Жанг Жао. В эфир выпущен уже и кибердиктор, читающий новости по-китайски. Для него использовали внешность другого ведущего. Сейчас теленовости с кибердиктором доступны на сайте агентства и на его страницах в соцсетях.

С технической точки зрения, все составляющие для такой инновации были готовы и раньше. Создавать виртуальные изображения конкретных или абстрактных людей научились давно. Проводились даже целые концерты умерших звезд шоу-бизнеса с их голографическими симуляциями.

В данном случае китайцы представили две новинки. Во-первых, разработанная с помощью китайского поисковика Sogou программа, которую они называют искусственным интеллектом, позволяет мгновенно конвертировать текстовые новости в мимику и звуковую речь, показывая все это на экране в обличье телеведущего. Во-вторых, принято чисто административное решение выпустить этого ведущего в эфир. В этом Синьхуа опередило всех, включая самые продвинутые в инновационном плане западные медиа, которые просто почему-то не додумались сделать это.

Практическая целесообразность киберведущего пока под вопросом. С одной стороны, потребности в дикторе, читающем новости круглосуточно, вроде бы нет. Если какие-то потребители и следят за новостями в таком режиме, то вряд ли они делают это в телеформате. Они, скорее, заглядывают в ленты агентств. Телеформат требует полного внимания. Люди же, которые нуждаются в новостях круглосуточно, скорее всего, достаточно заняты, чтобы смотреть в телевизор 24 часа.