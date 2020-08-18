«АиФ» + аудитория = 2Л (Лояльность/Любовь)

«Аргументы и факты» — издательский дом, выпускающий одноименный крупнейший еженедельник в России, а также онлайн-СМИ и печатные региональные и тематические издания
Как работает издательский дом сегодня? Как сохраняет лидерство? Как противостоит повсеместному тренду снижения тиражей и аудитории печатных продуктов? Что делал на пике пандемии и в период постепенного снятия ограничений, связанных с распространением COVID-19? Об этом расскажут члены команды управленцев «АиФ».
РУСЛАН НОВИКОВ, генеральный директор ИД «Аргументы и факты»:
— Для миллионов читателей «АиФ» является зеркалом, отражающим изменяющийся мир: человек получает не просто информацию, а инструмент для понимания сути происходящего. Качественный принт и диджитал-продукты крупных издательских брендов сейчас одной из главных целей ставят сохранение и рост лояльности и доверия аудитории. Информационное поле, окружающее аудиторию сейчас, невероятно перегружено разнообразным контентом.
Качественная редакционная работа и достоверная ежедневная информационная панорама — сегодня это необходимость и запрос аудитории. Знать и понимать, быть на стороне интересов читателя, развиваться и расти вместе с ним — все это в основе многолетних доверительных отношений «АиФ» и самой большой аудитории в России. А доверие… Доверие источнику информации, доверие бренду СМИ — это мощный стимул и аргумент для дальнейшего развития издательского дома.
Безусловно, мы следим за трендами. Видим, что тиражи плавно (в нашем случае очень плавно) сокращаются; аудитория, которая в принципе не безгранична, перераспределяется только среди сильных и авторитетных СМИ. А большинство сильных игроков уже уверенно работают и продолжат существовать в модели, где диджитал замещает падение принта и даже позволяет ему расти. Но самое главное — это умение и готовность редакций выпускать контент на любом носителе и в соответствии со спросом аудитории. При этом принт сейчас — по-прежнему уникальный канал коммуникаций. По степени доверия, активности аудитории и ее качественной обратной связи.
ИГОРЬ ЧЕРНЯК, главный редактор еженедельника «Аргументы и факты»:
— Аудитория… Хотя давайте оставим это слово маркетологам. Для нас, журналистов, это — читатели и, наверное, даже соавторы. Вот уже 40 лет как без отдела писем — никуда. Хоть и письма теперь в основном электронные. Люди спрашивают, мы отвечаем. Спрашивают так много, что несколько раз в год отдаем под жанр «вопрос—ответ» весь номер «АиФ».
Почему мы так любим вопросы? Через эти «как?», «за что?», «почему?» ты узнаешь человека, который каждую среду открывает «АиФ». Его тревоги, потребности, что на душе, что в кармане. Даже про зрение его знаешь. Как-то решили макет телепрограммы изменить — картинок добавили, шрифт уменьшили. Столько «зачем?» получили, что больше со шрифтом не экспериментируем. Бережем глаза своих бабушек и дедушек, которых у нас много. И это «много» мы произносим с гордостью. Потому что, оставшись наедине с пенсией, ты тратишь деньги не на капризы, а на предметы первой необходимости. И если среди этих предметов оказывается «АиФ», значит, все не зря.
Было дело, очередной консультант широкого профиля кивал на средний возраст читателей, предлагал сделать «АиФ» мощные инъекции «молодости». Отказались. Не совсем это наша история, если речь идет о печатном варианте еженедельника. Сайт — да. Газета же с такими инъекциями получит чужое лицо. Нам свое дорого, нашим чиателям тоже.
Но не спешите нас обвинять в закостенелости, консерватизме. Просто кто-то ставит во главу угла тренды, а мы — запросы тех, благодаря кому столько лет являемся самым популярным общественно-политическим еженедельником в стране.
Как мы узнаем об этих запросах? Среди наших основных инструментов — исследование читательских предпочтений. Еженедельно служба «АиФ» опрашивает респондентов в 14 российских крупнейших городах. Сильная статья или слабая? Коллаж на обложке заинтересовал? Удачный был номер в целом или нет? Насколько оценка номера читателя в Москве отличается от оценки читателя в Воронеже? На все это у нас есть ответы — в цифрах рейтинга и в комментариях, за каждым из которых стоит конкретный человек.
А еще вы никогда не найдете в «АиФ» абстрактной подписи «отдел культуры», «отдел политики». Под каждой статьей — фотография автора и его адрес электронной почты. Нам необходима эта обратная связь, этот компас, показывающий, куда двигаться дальше.
МАРИНА МИШУНКИНА, первый заместитель генерального директора ИД «Аргументы и факты»:
— Бренды-рекламодатели делают выбор в пользу максимально эффективных площадок для коммуникации с аудиторией, и сейчас лояльность и доверие — это важнейшие критерии для них. Издатели сегодня — это стратегически важные партнеры, в руках которых богатейший арсенал коммуникационных возможностей, традиционно высокое качество работы и самая большая лояльность аудитории.
Чингиз Айтматов сказал, что «желудок умнее мозга, потому что желудок умеет тошнить. Мозг же глотает любую дрянь». Так вот, мы свою аудиторию дрянью не потчуем. Мы осознаем свою ответственность перед читателем, во-первых, предлагая проверенную информацию, а во-вторых, помогая с помощью ответов на самые злободневные вопросы разобраться в происходящем. «АиФ» всегда говорит правду, и это ценят наши читатели.
Такая позиция редакции приносит и коммерческий успех. Огромная лояльная аудитория — настоящая находка для бизнес-партнеров, которые готовы рассказывать нашим читателям о своих товарах, новациях и успехах, ведь лояльность к изданию и бренду распространяется не только на потребляемый контент, но и на рекламируемую в «АиФ» продукцию. И тут тоже нужно играть по-честному — не пытаться под видом первосортного продукта «втюхивать пальмовое масло».
Кстати, исторически в «АиФ» не было и нет рекламы сомнительных товаров и услуг. Даже на заре издательского дела, когда все российские СМИ публиковали материалы, рассказывающие о чудесах магии и любовных приворотах, «АиФ» намеренно отказывался от подобной зачастую не самой достоверной рекламы, теряя деньги, но заботясь о своих читателях. Любовь и доверие аудитории дороже. Именно такой подход мы применяем и к бизнес-проектам, и это позволяет нашим коммерческим партнерам набирать очень высокие kpi и рыночную узнаваемость. Каждый проект уникален и, как правило, имеет высокие читательские оценки (ведь мы посредством еженедельных опросов call-center замеряем температуру аудиторного интереса не только применительно к редакционному контенту, но и ко всем публикуемым материалам, включая коммерческие). Вместе с клиентами мы разрабатываем логику и стратегию проекта или кампании продвижения продукта или услуги на наших ресурсах и стараемся обеспечить максимально возможные показатели. Мы любим своих клиентов. И это взаимно. «АиФ» сегодня может гордиться не только лояльностью своих читателей, но и преданностью друзей-коммерсантов.
Совсем недавно, когда вирус и кризис существенно подкосили экономику страны, а пол-России сидело по домам, не понимая, будет ли завтра возможность вернуться на свои рабочие места, в качестве поддержки бизнесу в трудное время в рубрике «Антивирус» мы публиковали оперативные новости о происходящих позитивных изменениях и помощи, которую оказывали компании людям и врачам. Мы делали это, чтобы о добрых делах смогли узнать все и цепочка добра не оборвалась, а породила новое добро.
Нам кажется, что сейчас особенно важно, чтобы люди ощущали добро рядом, и не важно, кто они и кем являются для нашего издательского дома — читателями или бизнес-партнерами. И мы видим, что это находит отклик у коммерсантов. Нас радует, что все больше становится таких совместных проектов, которые имеют социальную составляющую.
Пять лет назад, когда Россия отмечала 70-летие Победы в Великой Отечественной войне, именно благодаря помощи наших коммерческих партнеров «АиФ» издал «Детскую книгу войны». Так нам удалось не только сохранить память о тех тяжелых испытаниях, донесенную до нас устами детей, но и выйти совсем на другую читательскую аудиторию. Часть этой аудитории стала новыми читателями «АиФ». А в этом году, уже к 75-летию Победы, при содействии ИРИ мы реализуем анимированный проект по ранее вышедшим детским дневникам той самой «Детской книги войны». И по первым результатам мы увидели, что анимированные детские рассказы нашли своих зрителей и к нашей традиционной аудитории прибавилось юное поколение жителей России.
Издательский бизнес отличается от других: здесь нельзя стремиться к росту продаж любой ценой. Во всяком случае, так считаем мы. Есть много совершенно некоммерческих аспектов — социальных, идеологических, этических. И если вы ими не пренебрегаете, то в конечном счете достигаете коммерческого успеха.
ЕВГЕНИЯ КВАСОВА, директор по маркетингу и продвижению:
— Мы регулярно проводим исследования о предпочтениях целевой аудитории и выборе источников информации. Данные исследований показывают, что люди, читающие газеты, также смотрят новостные и аналитические передачи на телевидении, слушают новости на радио, посещают новостные сайты. Как правило, в привычной жизни одного человека присутствуют несколько источников информации, и все они разнесены по времени — например, утренняя передача на телеканале за чашкой кофе, радиоэфир в автомобиле по дороге на работу, вечером или в выходные — чтение газеты и пр. Учитывая эти данные, мы подбираем блоки аналитических и новостных передач на тех телеканалах и радиостанциях, которые близки нашей целевой аудитории, и стараемся предложить им интересный контент для цитирования. Чтобы организовать такое сотрудничество, важен индивидуальный подход. Мы не предоставляем передачам о здоровье контент про политику, так как прекрасно понимаем, что они никогда не возьмут такие новости в эфир. Скорее мы предложим им эксклюзивное интервью с экспертом в области медицины.
Работа в этом направлении ведется уже более 5 лет, и мы видим значительные результаты. По данным исследовательской компании Mediascope (данные мониторинга цитируемости печатных изданий в СМИ по количеству упоминаний в радио- и ТВ-эфирах), в первом квартале 2020 года еженедельник «Аргументы и факты» занял 4-е место среди самых цитируемых газет на радио и телевидении. При этом среди еженедельных и реже выходящих изданий «АиФ» занимает первое место.
Цитирование эксклюзивных материалов нашего издания в других СМИ — это важный инструмент продвижения. Таким образом мы расширяем свой охват в несколько раз. Мы предоставляем информацию аудитории там, где ей удобно ее потреблять, не ограничиваясь только своей площадкой. И как результат видим, что к нам приходит новая аудитория. Да, мы понимаем, что не все «новые» читатели перейдут в разряд «постоянных», но здесь как раз важны и другие алгоритмы работы с аудиторией, направленные на увеличение лояльности и удержания аудитории.
ДЕНИС ХАЛАИМОВ, заместитель генерального директора по развитию цифрового направления и новым медиа:
— Мы анализируем поведение нашей аудитории, и это помогает лучше соответствовать ее ожиданиям и запросам — даже тем, что человек сам для себя еще не сформулировал. Собираем данные о том, как люди читают тексты: с каких устройств, где удерживают внимание, сколько процентов текста читают, как реагируют на подробности и схожие истории. Это дает понимание того, как верстать материалы и насколько наше представление об «идеальной структуре» совпадает с версией читателя. На данные, полученные в результате такого анализа, ориентировались и при подготовке редизайна. Принятые решения позволили на 20—23% увеличить качественные показатели (глубину и длительность просмотра).
Успешный газетный формат «вопрос—ответ» стал очень важным и для сайта aif.ru — команда постоянно анализирует поисковые тренды и статистику запросов, чтобы оперативно давать ответы на вопросы, которые возникают у аудитории. Мы научились предугадывать тренды — и ситуативные, и долгосрочные, — это хорошо сразу для всех. Наша постоянная аудитория знает, что мы быстро и понятно все объясним, а новые посетители задают вопрос поиску, приходят к нам за ответом и потом возвращаются — здесь главное зацепить читателя и дать ему причину прийти снова, отдав aif.ru приоритет среди прочих СМИ. К тому же у гигантов агрегаторов и рекомендательных систем доля поискового трафика сейчас — один из главных показателей качества сайта.
Большое внимание уделяем и исследованию качества источников трафика — если видим, что оно падает, значит, партнер либо начинает увлекаться кликбейтом и обманывает читателя броскими заголовками, не соответствующими содержанию, либо пытается увеличить свою аудиторию за счет ботов, а потом отправить их к нам. С такими партнерами мы прощаемся — репутация и качество для нас важнее всего, а одноразовые клики совсем не интересуют.
ИНДИРА КОДЗАСОВА, заместитель главного редактора, директор департамента региональных редакций:
— Опросы, рейтинги, «волны», специальные, заказанные только для нас исследования — это инструменты обследования аудиторных запросов. Но мы не считаем, что они отменяют старое доброе. А именно — прямой контакт с аудиторией. Мы по-прежнему получаем мешки писем, наших корреспондентов во всей России и ждут, и любят, и… боятся. Потому что, раз схватившись за человека в беде, мы его не подводим. А как это происходит — уже задача редакций «АиФ» в России и за рубежом (а их более 80).
ФАТИМА ШЕУД ЖЕН, редактор «АиФ-Юг»:
— Каждого редактора «АиФ» в регионах, перед тем как утвердить в должности, тестируют на знание принципов работы газеты. Так вот, один из них звучит как «правило трех Н» — независимость, надежность, народность. И не дай бог ты отойдешь от них! Наверное, поэтому наша газета остается самой тиражной и читаемой. Но мало себя провозгласить. Важно, чтобы и читатели так считали. Доказательство их любви — простые и старые как мир письма, которые мы публикуем.
А на одной из редакционных планерок задумались — как поддержать читательский интерес? И придумали несколько конкурсов:
1. «У нас так принято» — о национальных традициях.
2. «Люди и время» — читатели рассказывали о родственниках с интересными судьбами.
3. «Я здесь живу» — мы просили присылать письма с рассказами о местных легендах.
4. «Такое не придумаешь» — конк урс забавных историй.
А позже, по просьбам наших читателей, еще один — «Война глазами детей». Кстати, эта рубрика оказалась одной из самых популярных.
И вот уже несколько лет почти в каждом номере «АиФ-Юг» выходит полоса читательского конкурса. В конце года подводим итоги, вручаем нашим читателям почетные дипломы и небольшие подарки.
ЕКАТЕРИНА ДЕРЕВЯШКИНА, редактор «АиФ-Липецк»:
— «Мы вас так ждали», — с этими словами нас обычно встречают читатели, которые приходят в «Народную приемную «АиФ-Липецк». Со многими из них мы общаемся заочно — через страницы газеты. Но когда есть возможность встретиться, поговорить лично — это другое: такого живого общения ничто не может заменить.
В «Народную приемную» люди приходят со своими проблемами и заботами, радостью и болью. Многие обращаются за помощью, советом или… просто выговориться. Проект в Липецке стартовал несколько лет назад. Но в других регионах он живет уже десятилетия и очень востребован. Впрочем, теперь я это и сама знаю.
Каждый месяц мы проводим «Народную приемную» в одной из библиотек Липецка (о чем заранее информируем читателей на страницах нашей газеты), где есть возможность напрямую обратиться к юристам, представителям органов власти, депутатам.
ВИКТОРИЯ ШКАРОВСКАЯ, директор редакции «Аргументы и факты. Европа» (Висбаден, Германия):
— Сегодня география распространения европейского выпуска «АиФ» охватывает более 25 стран Европы, а по подписке газета отправляется из Германии читателям в разные уголки мира — от Гонконга до Антильских островов.
Наши читатели — не только соотечественники, временно или постоянно проживающие за рубежом, но и коренные европейцы, которые знают или изучают русский и интересуются событиями в России.
Подписным тиражом — от приема заявок и выставления счетов до еженедельной передачи данных для печати адресных ярлыков в типографию наша редакция занимается самостоятельно, а почта лишь выполняет услугу по доставке до адресата. Это дает уникальную возможность прямого контакта с читателями в постоянном режиме. Вплоть до того, что секретарь зачитывает кому-то по телефону ТВ-программу, если доставка газеты из-за праздников задержалась. Да-да, и в Европе газета периодически не доходит или доставляется с опозданием. Тираж отгружается почтовым службам из типографии. Но если подписчик не получил номер, редакция сама отправляет ему недостающий экземпляр в конверте.
В ЗАКЛЮЧЕНИЕ
РУСЛАН НОВИКОВ, генеральный директор ИД «Аргументы и факты»:
— Тезис за тезисом мои коллеги и я, так или иначе, подчеркиваем, что основной приоритет для нас — это быть полезным, достоверным, интересным и качественным СМИ, а основная ценность — защита интересов аудитории. Мы, без преувеличения, постоянно на связи с читателями.
• Еженедельно (!) с 2011 года мы проводим внутреннее исследование контента каждого вышедшего номера. Созваниваясь с настоящими читателями и подробно выясняя мнения и оценки материалов этого номера.
• В большинстве регионов читатели несколько раз в год могли участвовать в работе общественных приемных «АиФ», когда в настоящем офлайн-режиме можно было встречаться с журналистами, с местными властями и очно задавать вопросы, решать проблемы и т.д.
• 4 раза в год мы выпускаем суперномера вопросов и ответов «АиФ», построенные целиком на вопросах читателей любому интересующему их человеку, от Президента РФ до артистов и спортсменов, которые отвечают на эти вопросы от первого лица.
Форс-мажорные обстоятельства, связанные с COVID-19, нарушили привычный порядок вещей, и на какое-то время цифровая реальность превратилась для многих людей из вторичной по отношению к физической реальности в основную, «первую». Но мы оказались готовы и к этому. Именно в это время спрос на достоверную информацию стал только кратно больше. Да, мы работаем удаленно, но читатели точно не почувствовали никакой разницы, исправно получая газеты и читая aif.ru.
К счастью, как мы и прогнозировали в начале пандемии, самоизоляция и ограничения не заняли столько времени, чтобы рынок принципиально изменился. Мы, конечно, будем должны возвращать позиции и уже возвращаем их. Печатная пресса как канал распространения и получения информации останется востребованным, потому что он «другой», повторюсь, уникальный. Пресса — способ провести свое личное время, погрузившись в чтение интересных материалов и аналитики. Это время ты всегда ждешь и предвкушаешь, это бесценно! Пресса — источник исключительно достоверной и качественной информации, подготовленной именно для тебя и по твоим интересам профессиональной редакцией. То, что наша аудитория это ценит, мы чувствуем и точно знаем.