«АиФ» + аудитория = 2Л (Лояльность/Любовь)

Как работает издательский дом сегодня? Как сохраняет лидерство? Как противостоит повсеместному тренду снижения тиражей и аудитории печатных продуктов? Что делал на пике пандемии и в период постепенного снятия ограничений, связанных с распространением COVID-19? Об этом расскажут члены команды управленцев «АиФ».

РУСЛАН НОВИКОВ, генеральный директор ИД «Аргументы и факты»:

— Для миллионов читателей «АиФ» является зеркалом, отражающим изменяющийся мир: человек получает не просто информацию, а инструмент для понимания сути происходящего. Качественный принт и диджитал-продукты крупных издательских брендов сейчас одной из главных целей ставят сохранение и рост лояльности и доверия аудитории. Информационное поле, окружающее аудиторию сейчас, невероятно перегружено разнообразным контентом.

Качественная редакционная работа и достоверная ежедневная информационная панорама — сегодня это необходимость и запрос аудитории. Знать и понимать, быть на стороне интересов читателя, развиваться и расти вместе с ним — все это в основе многолетних доверительных отношений «АиФ» и самой большой аудитории в России. А доверие… Доверие источнику информации, доверие бренду СМИ — это мощный стимул и аргумент для дальнейшего развития издательского дома.

Безусловно, мы следим за трендами. Видим, что тиражи плавно (в нашем случае очень плавно) сокращаются; аудитория, которая в принципе не безгранична, перераспределяется только среди сильных и авторитетных СМИ. А большинство сильных игроков уже уверенно работают и продолжат существовать в модели, где диджитал замещает падение принта и даже позволяет ему расти. Но самое главное — это умение и готовность редакций выпускать контент на любом носителе и в соответствии со спросом аудитории. При этом принт сейчас — по-прежнему уникальный канал коммуникаций. По степени доверия, активности аудитории и ее качественной обратной связи.

ИГОРЬ ЧЕРНЯК, главный редактор еженедельника «Аргументы и факты»:

— Аудитория… Хотя давайте оставим это слово маркетологам. Для нас, журналистов, это — читатели и, наверное, даже соавторы. Вот уже 40 лет как без отдела писем — никуда. Хоть и письма теперь в основном электронные. Люди спрашивают, мы отвечаем. Спрашивают так много, что несколько раз в год отдаем под жанр «вопрос—ответ» весь номер «АиФ».

Почему мы так любим вопросы? Через эти «как?», «за что?», «почему?» ты узнаешь человека, который каждую среду открывает «АиФ». Его тревоги, потребности, что на душе, что в кармане. Даже про зрение его знаешь. Как-то решили макет телепрограммы изменить — картинок добавили, шрифт уменьшили. Столько «зачем?» получили, что больше со шрифтом не экспериментируем. Бережем глаза своих бабушек и дедушек, которых у нас много. И это «много» мы произносим с гордостью. Потому что, оставшись наедине с пенсией, ты тратишь деньги не на капризы, а на предметы первой необходимости. И если среди этих предметов оказывается «АиФ», значит, все не зря.

Было дело, очередной консультант широкого профиля кивал на средний возраст читателей, предлагал сделать «АиФ» мощные инъекции «молодости». Отказались. Не совсем это наша история, если речь идет о печатном варианте еженедельника. Сайт — да. Газета же с такими инъекциями получит чужое лицо. Нам свое дорого, нашим чиателям тоже.

Но не спешите нас обвинять в закостенелости, консерватизме. Просто кто-то ставит во главу угла тренды, а мы — запросы тех, благодаря кому столько лет являемся самым популярным общественно-политическим еженедельником в стране.