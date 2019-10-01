АиФ провел редизайн сайта

Сайт AiF.ru прошел через серию обновлений спустя четыре года после предыдущего визуального и технологического изменения.

Пользователей встретил совершенно новый, а также более гибкий и удобный дизайн с увеличенным количеством анонсов материалов на главной странице. Изменения коснулись не только и не столько дизайна и внешнего вида страниц. Произошла серьезная переработка и переосмысление многих механизмов и приоритетов в работе AiF.ru

Рубрикатор сайта теперь скрыт, новостная лента заметно увеличилась, а просмотреть её можно не покидая главной страницы. Внутри материалов реализована возможность инфинити-скролла.

Также возросла скорость работы сайта благодаря новому оптимизированному коду.

«Фишкой» AiF.ru теперь является и совершенно новая система комментариев. В отдельном окне можно как комментировать любой материал, так и общаться, отвечать, вести диалог.

Очень популярный формат фотолент также был переработан в пользу большего количества мест под иллюстрации и другую визуальную составляющую.

Самые серьезные изменения произошли в логике и идеологии региональных ресурсов. Гораздо легче и быстрее можно перейти с федерального сайта на любую региональную площадку. На гибридных сайтах появилось намного больше места для анонсирования региональных материалов. Такой микс локальной и федеральной повестки неизбежно увеличит посещаемость, считают в АиФ.

Денис Халаимов, заместитель генерального директора по развитию цифрового направления и новым медиа ИД «Аргументы и факты»: