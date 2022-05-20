АиФ.ru запустил спецпроект к 100-летию пионерского движения

К 100-летию создания первой пионерской организации АиФ.ru запустил спецпроект «100 лет пионерскому движению». Он состоит из 11 глав, рассказывающих о главных атрибутах пионерии: от истории рождения, законов и торжественной клятвы до Зарницы, знаменитого галстука и Пионерской Зорьки.

Главная идея спецпроекта — не только ностальгическая, но и образовательная. Взрослым, которые были пионерами, он принесет воспоминания о детстве, об Артеке, о песнях и товарищах. Сегодняшним детям и подросткам — поможет узнать историю не только самой организации, но и судеб пионеров-героев, которые вступили в смертельную схватку против фашизма.

Дизайн спецпроекта выполнен иллюстраторами АиФ.ru, текст писал редактор рубрики Общество Андрей Сидорчик.

«Тема очень востребована самой широкой аудиторией. В марте 2015 года АиФ.ru выпустил спецпроект «Пионеры-герои» посвященный подвигам пионеров в период Великой Отечественной войны. Этот проект стал самым читаемым в истории АиФ.ru, собрав более 1 млн посетителей», — комментирует старт нового спецпроекта заместитель генерального директора по развитию цифрового направления и новым медиа ИД «АиФ» Денис Халаимов.

Также в честь юбилея пионерии и в дополнение к спецпроекту выпущен стикерпак «Всегда готов!» в Telegram.