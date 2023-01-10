Академия Российского телевидения объявляет студенческий конкурс

Академия Российского телевидения объявляет о проведении девятого Всероссийского телевизионного студенческого конкурса. К участию в конкурсе принимаются видеоработы, созданные студентами во время учебы в высшем учебном заведении в период с 1 января по 31 декабря 2022 года.

Конкурсные номинации:

— Документальный фильм

— Информационный сюжет

— Режиссер телевизионной программы/фильма

— Продюсер телевизионной программы/фильма

— Звукорежиссер телевизионной программы/фильма

— Оператор телевизионной программы/фильма

— Репортер

— Телевизионный интернет-проект

— Анимационный фильм

— За вклад в развитие профессионального образования в области телевидения

Определение финалистов и победителей конкурса осуществляется жюри, состоящим из известных телеведущих, журналистов, профессионалов медиаиндустрии, членов Академии Российского телевидения, в два этапа:

1 этап. Жюри определяет тройки финалистов в каждой номинации на заседании в Москве. Список финалистов будет размещен на сайте www.tefi.ru в начале апреля 2023 года.

2 этап. Жюри выбирает победителя в каждой номинации из числа финалистов конкурса. Голосование по определению победителей осуществляется в дни проведения мероприятий в городе Екатеринбурге.

Победители конкурса объявляются на церемонии награждения Всероссийского телевизионного студенческого конкурса 2023 года.

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