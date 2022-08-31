АКАР: больше половины рекламных агентств в России сократили персонал

С начала июня по конец июля в московских рекламных агентствах прошла волна сокращений вплоть до половины штата. Чаще всего увольняли работников бэк-офиса и клиентского сервиса, специалистов в области performance-рекламы. Частично персонал сократили 57% агентств с марта по июль, при этом 46% оставили работать только половину штата.

28% респондентов сокращали работников бэк-офиса, такая же доля опрошенных заявила об увольнении специалистов в области performance. Еще 27% увольняли персонал подразделений new business и клиентского сервиса, 20% — креативщиков, дизайнеров и команду препродакшена, 19% — специалистов по медиапланированию и закупкам, 17% — сотрудников спонсорских отделов.

Также изменения коснулись уровня зарплат. Более чем на 25% уменьшили зарплату в 67% агентств. Треть компаний сократила выплаты сотрудникам от 25% до 50%. Креативщикам уменьшили зарплату в 34% агентств, почти столько же (31%) перевели персонал на удаленный формат работы, чтобы оптимизировать затраты на офисы.

Сокращение штата и зарплат может происходить и дальше, считает президент агентства Progress Дмитрий Солопов. Падение экономической активности неизбежно приведет к сокращению рекламных бюджетов, уверен эксперт. Так, уменьшение расходов на рекламу на 38% ожидают в Group4Media.