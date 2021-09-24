АКАР обновила карту радиостанций

Ассоциация коммуникационных агентств России (АКАР) представила обновленную карту радиостанций Москвы и Санкт-Петербурга в интерактивном формате. Карта содержит информацию о годе начала вещания радиостанций, о владельцах и сейлз-хаусах, которые продают рекламу, рассказали Sostav в ассоциации.

Игроки распределены по охвату вещания: региональному и федеральному, а также по специализации, которая расширилась в этом году. Кроме того, теперь можно узнать долю женской и мужской аудитории радиостанции, выбрать нужный возраст слушателей и найти компании-членов АКАР. Также среди нововведений разделение станций по типу контента.

По данным АКАР, за первое полугодие 2021 года рынок радиорекламы увеличился на 31% и составил почти 6 млрд рублей, что говорит об активном восстановлении после кризиса, отмечают эксперты.