АКАР опубликовала положение о дополнительных услугах в медиаагентствах

Ассоциация коммуникационных агентств России (АКАР) опубликовала «Положение о новых услугах в медиаагентствах». В документе определяются основные понятия медиасферы и классифицируются услуги коммуникационных агентств. Отдельные разделы посвящены услугам, которые не входят в медиаоперационную деятельность и описанию моделей ценообразования.

Агентства используют максимум своих ресурсов, чтобы монетизировать бизнес, и помимо профильных опций предоставляют клиентам дополнительные услуги. Подобная практика негативно сказывается на медиаагентствах и рынке в целом, так как исполнители ограничены в ресурсах для качественной реализации задач, а также препятствуют развитию экспертизы у других игроков, считают в АКАР.

Эксперты сформировали перечень профильных и дополнительных услуг для агентств, на который участники рынка могут ориентироваться при заключении договоров. К профильным услугам эксперты АКАР отнесли:

— маркетинговые и медиаисследования,

— интегрированное коммуникационное планирование,

— эконометрическое моделирование эффективности,

— стратегическое и тактическое медиапланирование,

— закупка эфирного времени и площадей в СМИ для рекламных кампаний, текущее управление ими,

— клиентский сервис.

В перечень дополнительных вошли услуги: PR, создание контента, работу с данными и проработку e-com. При оказании этих услуг важно заранее установить приемлемый размер оплаты работ медиаагенства, который обеспечит высокое качество их выполнения, говорится в документе. Различные модели ценообразования описаны в последнем разделе.

«В положении АКАР собраны основные принципы, которые позволят агентствам сфокусироваться на развитии профильных услуг и не размывать собственную экспертизу. Один из основополагающих — по возможности избегать включения в понятие медиаопераций широкого спектра обязательств, дополнительных сервисов, услуг и экспертиз, выходящих за их рамки», — отмечают в компании.