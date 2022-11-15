АКАР представила карту рынка креативных агентств

Ассоциация коммуникационных агентств России (АКАР) составила карту рынка креативных агентств в России. Цель карты рынка креативных агентств – собрать в одном месте объективную информацию о состоянии отрасли, чтобы игроки могли разобраться в специализации агентств и проанализировать их на предмет сотрудничества.

Агентства представлены на карте в виде персональных карточек, по которым можно кликать, переходя на страницу с актуальными сведениями о компаниях, включающих данные о типе предоставляемых услуг. Например, среди агентств указаны те, которые создают идеи мультиканальных рекламных кампаний или отвечают за продвижение в цифровой среде, а также разрабатывают позиционирование и коммуникационные стратегии.

Как отмечает сопредседатель комитета Креативных агентств АКАР и директор по развитию бизнеса РА «Восход» Михаил Пишванов, перед тем как попасть на карту, потенциальные участники проходили верификацию – каждое агентство присылало в АКАР не менее трех кейсов, которые подтверждали их экспертизу и были реализованы за последние три года.

Карту можно посмотреть здесь.