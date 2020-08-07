АКАР представила рекомендации работы с медиааудиторами на российском рынке

Эксперты Ассоциации Коммуникационных Агентств России (АКАР) разработали рекомендации работы с медиааудиторами для агентств и рекламодателей. В документе (.pdf) не только рассказывается, что такое медиааудит, но и о том, кому он необходим, как его проводить, а также по каким критериям выбрать медиааудитора и как оценить эффективность его работы.

Рекомендации были разработаны экспертами комитета исследований, аудита и рекламных технологий АКАР. С их помощью можно будет сориентироваться на рынке медиааудиторских услуг, выбрать аудитора для сотрудничества и оценить его работу. В документе содержатся общие рекомендации по взаимодействию с медийными аудиторами от специалистов АКАР и стандарт по проведению тендеров с участием медиааудиторских компаний.

Мотивом для создания таких рекомендаций стал тот факт, что медиааудит для игроков российского рекламного рынка продолжает оставаться недостаточно прозрачной сферой со своими специфическими правилами и особенностями, отметили в АКАР. Из-за этого у компаний возникают сложности при подборе медиааудиторской компании и оценки эффективности ее работы, говорится в сообщении Ассоциации.