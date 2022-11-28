АКАР: российский рекламный рынок упал на 6% за три квартала 2022 года

Объем российского рекламного рынка по итогам трех кварталов 2022 года составил 380−385 млрд руб. Это на 6% меньше, чем за тот же период прошлого года, подсчитали в Ассоциации коммуникативных агентств России (АКАР). Региональный рекламный рынок без учета столицы также показал падение — на 5% до 26−27 млрд руб. При этом данные по сегментам ассоциация снова решила не публиковать.

В первом квартале 2022 года большинство медиа продемонстрировали положительную динамику. В апреле-июне кризис «приобрел ярко выраженную форму», так что рынок понес серьезные потери, отмечают в АКАР. В третьем квартале ситуация улучшилась, хотя рынок находился в отрицательной зоне, однако масштабы падения сократились, а ряд сегментов показал положительную динамику.

«Сегодня уже можно говорить о том, что все основные субъекты рынка — рекламодатели, агентства, рекламные площадки — в той или иной степени адаптировались к изменившимся условиям и постепенно начинают думать не просто о выживании, но и о дальнейшем развитии», — заключил Сергей Веселов, вице-президент АКАР.