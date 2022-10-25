АКАР: Рынок печатных СМИ сократился на 13%

Сопредседатель комитета паблишеров Ассоциации коммуникационных агентств России (АКАР), первый заместитель генерального директора ИД «Аргументы и факты» («АиФ») Марина Мишункина в рамках стратегической сессии «Российская реклама-2022: вызовы, приоритеты, законы» 11-го Международного форума «Матрица рекламы 2022» рассказала, что по итогам 9 месяцев 2022 года объем сегмента «пресса» показал спад на 13%.

По словам спикера, газеты и журналы «чувствуют себя очень по-разному». Так, категория «ежемесячные журналы» сократилась на 39%, а «еженедельные журналы» и «газеты» выросли на 1% и 4% соответственно.

22 сентября аналитики OMD OM Group подготовили прогноз развития рекламного рынка на 2022−2023 год. В группе считают, что по итогам 2022 года сегмент Print может сократиться до 60%.