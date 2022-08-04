АКАР создаст ивент-комитет

В новый комитет АКАР войдут event-агентства, а также маркетинговые агентства полного цикла, у которых есть event-подразделение. Эксперты АКАР считают необходимым сформировать карту event-рынка, разработать критерии эффективности событийного маркетинга.

«Креативная идея реализуется во всех каналах коммуникации: в диджитал, на ТВ, а также с помощью event. Но, если в рекламном кабинете автоматически появляются все метрики эффективности, то event оцифровать и, следовательно, забюджетировать сложнее. Именно это может стать ключевой задачей для деятельности event-комитета АКАР» — отмечает сопредседатель комитета event-агентств АКАР, основатель коммуникационной группы Be Brand Артем Дрыгант.