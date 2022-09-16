АКАР: во втором квартале российский рекламный рынок сократился на 16%

Объем отрасли за первые полгода 2022-го составил около 245-250 млрд рублей.

Во втором квартале 2022 года российский рекламный рынок прочувствовал кризис — объем отрасли сократился на 16% относительно аналогичного периода 2021 года, подсчитали в Ассоциации коммуникационных агентств России (АКАР). Но удачный первый квартал позволил смягчить показатели по полугодию. За первые шесть месяцев года индустрия сократилась лишь на 6% — до 245−250 млрд руб.

Крупнейшие игроки в интернет-рекламе, «Яндекс» и группа VK, во втором квартале отчитались о двузначном росте. Доходы «Яндекса» от продажи интернет-рекламы, увеличились на 22%, до 48,4 млрд руб., VK заработала на рекламе 14,3 млрд руб., что на 28% больше, чем в тот же период 2021 г.

Общих данных по рынку телерекламы нет, однако глава «Газпром-медиа» Александр Жаров рассказывал, что доходы компании от телерекламы в мае сократились на 37%, средний индустриальный показатель, по его словам, составлял 34-47%.