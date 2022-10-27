Акции Meta* обвалились более чем на 20% после публикации отчетности

Акции компании Meta* обвалились после основной сессии на 24%. Это следует из данных биржи Nasdaq.

Рыночная капитализация Meta* сократилась более чем на $65 млрд. Чистая прибыль уменьшилась на 52% до $4,39 млрд в годовом выражении. При этом выросло количество показов рекламных объявлений на 17% в сравнении с прошлым годом. Однако средняя цена одного объявления стала меньше на 18% год к году.

Основной источник дохода Meta* как раз и составляют продажи рекламы. Падение в этой сфере связано с тем, что многие компании снижают расходы на маркетинг, опасаясь рецессии в мировой экономике.

*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская