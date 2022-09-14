Акционеры одобрили продажу Twitter* Илону Маску

Акционеры Twitter* на специальном собрании одобрили сделку по продаже соцсети американскому бизнесмену, основателю корпорации Tesla Илону Маску за $44 млрд, передает CNBC со ссылкой на трансляцию голосования. Собрание по продаже компании бизнесмену длилось семь минут, сообщает Bloomberg.

Совет директоров компании призвал инвесторов признать сделку действительной. Маск — крупнейший акционер Twitter* с почти 10% акций. По данным WSJ, он пока не проголосовал и вряд ли будет поддерживать сделку. Однако его решение существенно не повлияет на исход голосования.

Ранее Илон Маск заявил о намерениях приобрести Twitter*. Проблемой в сделке стало количество спам-аккаунтов и ботов на площадке. В соцсети настаивают, что таких не больше 5%, но Маск уверен в 20%. Поэтому он отложил покупку Twitter*, потребовав от соцсети предоставить свой метод проверки учетных записей и подтвердить их подлинность.

Twitter* подал в суд на предпринимателя первым из-за желания бизнесмена отказаться от сделки. Соцсеть хочет добиться ее закрытия в судебном порядке. Маск, в свою очередь, направил встречные требования. По данным телеканала, он просил не раскрывать подробностей иска.

* Заблокирован в РФ

Источник: РБК

