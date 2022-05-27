Акционеры Twitter подали в суд на Илона Маска

Акционеры социальной сети Twitter подали в суд на предпринимателя Илона Маска и компанию. Они считают, что «хаотичный ход сделки» по продаже компании Маску привел к падению цен на акции Twitter. Об этом сообщает CNBC.

По данным издания, коллективный иск был подан в Калифорнии. Акционеры обвинили Маска в нарушении корпоративных законов штата и манипуляции фондовым рынком. С начала сделки Twitter c Маском акции компании упали на 12%, акции Tesla — на 28%, отмечает CNBC.

Так, акционеры уверены Маск получил финансовую выгоду, отложив раскрытие информации о своих планах войти в состав совета директоров компании, а также выкупил акции социальной сети, узнав закрытые данные от членов совета директоров.

Кроме того, инвесторы уверены, что бизнесмен нарушил законы штата, приостановив сделку по покупке Twitter. По их мнению, «проверка на ботов» — часть его плана, который направлен на получение более выгодных условий сделки.

Акционеры хотят, чтобы дело рассматривалось в суде присяжных.