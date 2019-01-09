Акция на подписку ко Дню рождения ЖУРНАЛИСТА

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журналист
Янв 9, 2019

ЖУРНАЛИСТ объявляет акцию на годовую подписку ко Дню рождения издания. Нам — 105!

Подпишись на ЖУРНАЛИСТ до 31 января по льготной цене и стань членом Клуба Журналиста, получив пакет подписчика.

Бесплатно:

•   участвуй в вебинарах;

•   читай цифровую версию журнала;

•   читай материалы Клуба. 

Полный пакет члена Клуба Журналиста можно оформить тут.

Только в январе стоимость подписки на год с доставкой 7 560 руб. 

Подписку можно оформить

•   на сайте;

•   прислав заявку с реквизитами на адрес info@jrnlst.ru.

ЖУРНАЛИСТ — отраслевое профессиональное издание, центр медиааналитики, мощный образовательный хаб для менеджеров медиаотрасли, главных редакторов, журналистов-практиков и других сотрудников СМИ.

Ежемесячно в журнале — интервью, публикации лучших журналистов, ведущих российских и зарубежных медиаэкспертов; мастер-классы профессионалов, правовые консультации экспертов, яркие истории успеха СМИ, обзоры мировых тенденций развития издательского бизнесе и цифровых технологий. Мы пишем о важном. 

 

Остались вопросы? Звоните +7 (499) 152-19-07, пишите info@jrnlst.ru.

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