Акция на подписку ко Дню рождения ЖУРНАЛИСТА

ЖУРНАЛИСТ объявляет акцию на годовую подписку ко Дню рождения издания. Нам — 105!

Подпишись на ЖУРНАЛИСТ до 31 января по льготной цене и стань членом Клуба Журналиста, получив пакет подписчика.

Бесплатно:

• участвуй в вебинарах;

• читай цифровую версию журнала;

• читай материалы Клуба.

Полный пакет члена Клуба Журналиста можно оформить тут.

Только в январе стоимость подписки на год с доставкой 7 560 руб.

Подписку можно оформить

• на сайте;

• прислав заявку с реквизитами на адрес info@jrnlst.ru.

ЖУРНАЛИСТ — отраслевое профессиональное издание, центр медиааналитики, мощный образовательный хаб для менеджеров медиаотрасли, главных редакторов, журналистов-практиков и других сотрудников СМИ.

Ежемесячно в журнале — интервью, публикации лучших журналистов, ведущих российских и зарубежных медиаэкспертов; мастер-классы профессионалов, правовые консультации экспертов, яркие истории успеха СМИ, обзоры мировых тенденций развития издательского бизнесе и цифровых технологий. Мы пишем о важном.

Остались вопросы? Звоните +7 (499) 152-19-07, пишите info@jrnlst.ru.

Не забудьте подписаться на группы в соцсетях: Instagram, Facebook, VK.