Аккаунт Илона Маска стал самым читаемым в Twitter*

Аккаунт американского миллиардера и владельца Twitter* Илона Маска стал самым читаемым на этой платформе, сообщается на сайте Книги рекордов Гиннесса. Утром 30 марта количество подписчиков Маска в соцсети составило 133,07 млн. По популярности он обогнал профиль экс-президента США Барака Обамы, который удерживал рекорд с 2020 года. На Обаму подписаны 133,04 млн аккаунтов.

Третью и четвертую строчки по популярности занимают аккаунты музыкантов Джастина Бибера и Кэти Перри соответственно.

Маск завершил покупку Twitter* в октябре 2022 года, тогда у него было 110 млн подписчиков, что делало его по этому показателю третьим на платформе после Бибера и Обамы. С тех пор он набрал более 23 млн подписчиков.

По данным Книги рекордов Гиннесса, ежемесячно Twitter* пользуются около 450 млн человек, 30% из них подписаны на Маска. Ежедневно на страницу бизнесмена подписывается около 100 тыс. человек.

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