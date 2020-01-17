Акт, отменивший тотальную цензуру и идеологический контроль

В догорбачевский период предпринималось несколько попыток (например, в 1968 и в 1976 годах) дополнить советскую правовую систему законом о печати. Но все они были безрезультатны. Причины неудач коренились в самой природе советского режима, для которого свобода слова была одной из самых страшных угроз.

Это очень точно выразил главный партийный идеолог Михаил Суслов на заседании Политбюро ЦК КПСС осенью 1968 года, на котором обсуждался проект закона о печати (кстати сказать, вполне кондово-консервативного): «Известно, что между отменой цензуры в Чехословакии и вводом советских танков прошло всего несколько месяцев. Я хочу знать: если мы примем этот закон, кто будет вводить танки к нам?» Так паника, охватившая партийно-государственный истеблишмент при виде чехословацкого «социализма с человеческим лицом», поставила крест на законопроекте.

КАК РОЖДАЛСЯ ЗАКОН О ПЕЧАТИ

Закон о печати оказался востребован только в период горбачевской перестройки: 28 августа 1986 года он попал в официальный план законопроектных работ. Среди исполнителей значились Госкомиздат и Минюст СССР, а также Союз журналистов СССР. Поскольку только последний был наделен по тогдашней конституции правом законодательной инициативы, постольку мы решили продвигать наш инициативный авторский проект именно под флагом союза.

Параллельно с нами и сильно нас опережая, в ЦК КПСС готовили официальный проект закона о печати. Летом 1988 года он появился под скромным названием «Рабочий материал к проекту Закона Союза Советских Социалистических Республик о печати и других средствах массовой информации».

В формулировках официального проекта задачи СМИ выглядели вполне партийно-советскими: «…мобилизация трудящихся на решение задач всестороннего совершенствования социалистического общества, его поступательного движения к коммунизму на основе ускорения социально-экономического развития страны, использования достижений научно-технического прогресса» и т. п. Он предусматривал:

• сохранение принципа партийного руководства СМИ;

• крайне широкое и неопределенное определение понятия «злоупотреб ление свободой массовой информации» (оно включало, помимо прочего, использование СМИ «в ущерб интересам государственной безопасности и общественного порядка; для публикации материалов, несовместимых с требованиями общественной нравственности и охраны здоровья населения; для распространения ложных, дезинформирующих граждан сведений» и т. д.);

• сохранение предварительной цензуры (Главлит СССР);

• сохранение права учреждать СМИ только за партийными и государственными органами, а также общественными организациями;

• сохранение государственной монополии на материально-техническую базу СМИ;

• разрешительный порядок создания СМИ.

В реальной медийной сфере уже полным ходом шли неподконтрольные властям процессы. Появились даже первые негосударственные информационные агентства: «Интерфакс», «Пост фактум» и другие. Однако их правовой статус складывался не на основе законодательства о СМИ (его еще просто не существовало), а на базе индивидуальных политических решений высшего партийного руководства.

Разумеется, сторонников свободы прессы мог удовлетворить не любой закон, а только такой, который воплотил бы идеи свободы выражения мнений, права на информацию, запрета цензуры, редакционной независимости и т. д. Именно о таком законе речь шла на «круглом столе», организованном редакцией газеты «Московские новости» и Союзом журналистов СССР в июне 1988 г. Сказать по чести, мы трое пришли на этот «круглый стол» с почти готовым текстом инициативного авторского проекта в кармане, но не стали этот полуфабрикат никому показывать: нам гораздо важнее было послушать мэтров отечественной журналистики, чтобы понять, чего они хотят от будущего закона.

К 12 июля 1988 года наш проект был готов. Такая быстрота его подготовки не должна вызывать удивление: этому предшествовали многие годы научной работы каждого из нас над правовыми проблемами организации и деятельности СМИ в современном мире. Особенности нашего проекта:

• политическая характеристика СМИ дается исключительно в преамбуле закона;

• максимально возможное число норм прямого действия;

• конкретная регламентация порядка учреждения, регистрации и функционирования СМИ, получения и распространения информации, реализации права на ответ или опровержения; • широкое использование механизмов судебной защиты;

• детальная регламентация статуса СМИ, журналиста, учредителя, издателя, редактора, редколлегии и их взаимоотношений;

• введение нетрадиционных мер ответственности за некоторые правонарушения, совершенные путем использования СМИ (проект предполагал, например, при установлении факта цензуры указывать в распространяемых сообщениях и материалах на наличие купюр, частичных или полных изъятий, а также фамилию, имя и должность лица, совершившего акт цензуры; кроме того, проект предусматривал за недобросовестную информацию такое наказание, как запрет журналисту подписывать подготовленные им материалы и сообщения псевдонимом).

На что мы рассчитывали, создавая свой проект? Скажу честно: на чудо! Главное — его надо было обязательно опубликовать.

Однако власти сделали все, чтобы наш проект не стал достоянием гласности. Получался замкнутый круг: чтобы опубликовать проект закона о печати, провозглашающий свободу СМИ, нужно сначала принять закон о запрете цензуры. Впрочем, в Эстонии контроль цензуры, особенно в отношении изданий на национальных языках, был уже довольно поверхностный. Вот почему 14 октября 1988 года нам удалось напечатать проект сначала в спортивной газете Spordileht на эстонском языке, а спустя неделю, 21 октября, — в газете «Молодежь Эстонии», на русском. Такое стало возможно благодаря моим личным контактам в эстонском союзе журналистов.

Впоследствии проект неоднократно печатался в советских, преимущественно молодежных, газетах и журналах — для перепечатки материалов из других подцензурных изданий не требовалось разрешения органов Главлита. Пока официальный проект продолжал оставаться за пределами гласности, инициативный авторский проект стал предметом оживленных дискуссий и был выпущен в виде брошюры.

КАК «ВНОСИЛИ» ПРОЕКТ ЗАКОНА О ПЕЧАТИ

Именно издание брошюры позволило ее авторам в буквальном смысле слова внести свое детище на I Съезд народных депутатов СССР. В книге «Эпоха Ельцина» эта история изложена следующим образом: «Авторы альтернативного официальному проекта Закона о свободе печати Ю. Батурин, М. Федотов и В. Энтин, издавшие за свой счет текст в виде небольшой брошюры, набивали ее экземплярами карманы и портфели, чтобы раздавать на I съезде депутатам.

Конечно, для депутатов-журналистов — а их было свыше пятидесяти — инициативный авторский проект не был в новинку. Многие из них даже включили в свои предвыборные программы требование скорейшего его принятия. После того как депутаты-журналисты передали брошюру с инициативным авторским проектом в секретариат съезда, он стал документом официальной законодательной инициативы.

Летом 1989 года борьба за закон о печати вступила в новую фазу: в Верховном Совете СССР была создана рабочая группа, которой предстояло предложить парламенту окончательный текст законопроекта. В состав ее вошли: народные депутаты СССР, члены Комитета по законодательству Н. В. Федоров (руководитель группы), K. Д. Лубенченко, А. Е. Себенцов, Г. Х. Шахназаров, члены Комитета по гласности А. С. Ежелев, Б. Н. Никольский, М. Н. Полторанин, консультант журнала «Журналист» Н. В. Вайнонен, начальник юридического отдела Гостелерадио СССР В. К. Жарков, инструктор идеологического отдела ЦК КПСС М. М. Рассолов, заведующий отделом Союза журналистов СССР В. М. Сергеев, член коллегии Госкомпечати СССР М. В. Шишигин и, наконец, создатели инициативного авторского проекта.