В Саудовской Аравии был убит еще один журналист

Журналист и писатель Турки бин Абдул Азиз аль-Джассер (Turki Bin Abdul Aziz Al-Jasser) был подвергнут пыткам и убит в Саудовской Аравии. Об этом сообщает издание New Khaleej со ссылкой на правозащитников. Его цитирует Middle East Monitor.

Сообщается, что журналист был убит в тюрьме спустя месяц после расправы над Джамалем Хашкаджи.

Аль Джассера взяли под арест в марте 2017 года за тайное ведение Twitter-аккаунта Kashkool, в котором раскрывались нарушения человеческих прав должностными лицами и членами королевской семьи. На него вышли шпионы в офисе Twitter в Дубае. По данным источников, шпионы были связаны с советником кронпринца Саудом аль-Кахтани. Именно его отправили в отставку в связи с расследованием убийства Хашкаджи в саудовском консульстве в Стамбуле.

Хашкаджи убили 2 октября. Он прибыл в консульство забрать документы о разводе, которые позволили бы ему жениться на турчанке. Невеста ожидала у здания несколько часов, позже сотрудники учреждения заявили ей, что Хашкаджи давно покинул здание. Однако вскоре выяснилось, что на самом деле Хашкуджи был убит людьми, находящимися в стенах консульства.

Власти Саудовской Аравии признали смерть журналиста через 18 дней после его гибели. Они сообщили, что Хашкаджи стал жертвой конфликта с лицами, находившимися тогда в консульстве. Однако генпрокурор королевства назвал убийство 59-летнего журналиста преднамеренным. Турецкие власти настаивают на том, что убийство Хашкуджи было спланированным и жестоким.