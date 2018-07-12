Главного редактора New Time Евгению Альбац поймали на лжи

Журналист Максим Кононенко уличил главного редактора New Time Евгению Альбац в распространении недостоверной информации. Об этом он написал в Facebook:

Евгения Марковна Альбац пишет, что парламент Якутии выступил против повышения пенсионного возраста. А у нас вот скан постановления парламента Якутии о том, что он поддерживает повышение пенсионного возраста.

Так он прокомментировал пост Альбац, согласно которому парламент Якутии якобы выступил против повышения пенсионного возраста.

Журналист отметил, что сама Альбац не раз обвиняла сотрудников СМИ в подаче недостоверной информации.

Ранее сообщалось, что депутаты Государственного Собрания (Ил Тумэн) Якутии рекомендовали Госдуме принять законопроект, предполагающий повышение пенсионного возраста в первом чтении, а при дальнейшем рассмотрении сохранить льготы для работающих в районах на Крайнем Севере.