Русское застолье и спиртное в языке

Как водка была микстурой, коньяк водкой, а пиво водой

Теперь несколько интересных историй об эволюции названий.

Чем больше изучаешь вино-коньячно-водочную терминологию, тем больше становится понятно, что ничего на самом деле не понятно. Возьмем, например, самое русское слово водка. В 70-х годах прошлого века у нас был даже экспортный слоган: «Настоящая водка — водка из России». И крепость ее — 40º, не больше и не меньше, — научно обосновал Д.И. Менделеев. Но специалисты подвергают сомнению русскость не только самой водки, но даже и ее наименования.

Сначала о происхождении слова. Отечественная версия сводится с тому, что полное народной любви название водка образовано от слова вода с уменьшительным суффиксом -к-. Как рука — ручка, нога — ножка. Больше нежности только в слове «водочка». Эта версия находит подтверждение у В.И. Даля в статье «Вода»: «…умалит. водица, водичка; водка, водонька, водочка». Но водкою обычно называют перегонное вино, хлебное, а иногда из плодов, как напр. кизлярка, из винограда. Как видим, В.И. Даль, как и большинство наших предков и современников, считает слова водка и водочка производными воды.

Согласно менее известной, импортной версии, слово водка польское. А там оно возникло из латинского названия aqua vitae. Поначалу у нас образовалось что-то вроде aquavitka, а потом votka. Так слово и перекочевало в Россию. И, как положено, в первую очередь изменило латинскую графику на кириллицу. Таким образом начался обычный путь ассимиляции водки в русском языке. И писали его первое время то через Т — воТка, как в языке-источнике, то через Д — воДка, как сейчас. И это свидетельство того, что в российском языковом сознании оно стало ассоциироваться с водой.

Теперь о самом напитке. Аqua vitae — в переводе с латыни значит живая вода. В приложении к водке звучит как насмешка. Но это сейчас. И понятно почему. А в XVI веке, когда слово водка/вотка было зафиксировано в письменных источниках, его знали только аптекари, они же ее гнали и на ее основе делали всякие микстуры и настойки. Вот что читаем в Новгородских летописях: «Вели, государь, мне дать для моей головной болезни из своей государской оптеки водок… свороборинной, финиколевой...»