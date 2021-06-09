Александр Амзин вернется в «Яндекс», чтобы возглавить маркетинг Q&A-сервиса

Медиаменеджер и консультант Александр Амзин возглавит маркетинг сервиса вопросов и ответов «Яндекс.Кью», сообщил он на своей странице в Facebook. При этом Амзин останется главным редактором портала о журналистике «Мы и Жо», указал он в своем посте:

Вот я и вернулся в "Яндекс", прошло 10 лет, чума. Я тогда ушел, хотя мне все нравилось. Думаю, понравится и сейчас.

Он также указал, что станет меньше заниматься консалтинговой деятельностью.

Амзин работал медиаконсультантом в «Ленте.ру» и в «Яндексе», где отвечал за работу с иностранными СМИ. Кроме того, Амзин — автор книги «Новостная интернет-журналистика», в прошлом — преподаватель факультета журналистики МГУ. С 2018 года по конец 2019-го он занимал должность издателя и менеджера по продукту издания The Bell, а также основал консалтинговое агентство Alex&Alex и сайт о медиа и журналистике «Мы и Жо».