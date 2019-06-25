Александр Бастрыкин отреагировал на обращение председателя СЖР

Председатель Следственного Комитета РФ Александр Бастрыкин отреагировал на недавнее обращение к нему председателя Союза журналистов России Владимира Соловьева, в котором содержится настоятельная просьба взять дела журналиста Андрея Евгеньева и московского студента Никиты Михеенко под свой личный контроль, довести расследование до конца и в максимально короткие сроки и детально проинформировать общественность о его ходе и результатах.

На официальном сайте Следственного Комитета РФ опубликовано соответствующее поручение Александра Бастрыкина. В нем, в частности, говорится: