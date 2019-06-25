Александр Бастрыкин отреагировал на обращение председателя СЖР

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СЖР
Александр Бастрыкин
Владимир Соловьев
Июн 25, 2019

Председатель Следственного Комитета РФ Александр Бастрыкин отреагировал на недавнее обращение к нему председателя Союза журналистов России Владимира Соловьева, в котором содержится настоятельная просьба взять дела  журналиста Андрея Евгеньева и московского студента Никиты Михеенко  под свой личный контроль, довести расследование до конца и в максимально короткие сроки и детально проинформировать общественность о его ходе и результатах. 

На официальном сайте Следственного Комитета РФ опубликовано соответствующее поручение Александра Бастрыкина. В нем, в частности, говорится:

Александр Бастрыкин в связи с обращением председателя Союза журналистов России поручил взять на контроль ход расследования уголовного дела по факту превышения должностных полномочий сотрудников полиции в Москве в отношении ивановского журналиста и московского студента.

Источник: СЖР
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