Александр Чумиков: «Выигрывает не тот, кто врет. Но и не тот, кто говорит «чистую правду»»

— То есть пропаганда напрямую зависит от финансовых ресурсов?

— Которые обеспечивают качество контента и технологий его распространения. Но сегодня трудно говорить о чистоте терминов. Еще недавно широко использовались термины «социализм» и «капитализм», а сегодня нет в чистом виде ни того, ни другого. И пропаганды тоже нет! У нас только несколько лет назад была переведена написанная в 1928 году Эдвардом Бернейсом книга «Пропаганда», автора которой считают основоположником теории пиара — связей с общественностью. Он называл нарождающееся явление «новой пропагандой» — она учитывает мнение аудитории и предполагает диалог. Так что пиар — это новая пропаганда, если хотите. Но я лично стараюсь уходить от понятия «связи с общественностью», «пиар», «пропаганда» — мы имеем дело с коммуникационными технологиями в широком смысле.

— Манипуляция?

— Теперь все наше информационное окружение — в известном смысле манипуляция. А если помягче, то актуальная интерпретация происходящего.

— Что можно сказать о современном моменте?

— В ситуации военных действий большую роль играет даже не «старая пропаганда», а прямая дезинформация. Но в обычной жизни она не то чтобы неэтична – она просто не нужна.Ныне в ходу новое слово «фейк». Не совсем верно трактовать его как только вранье и дезинформацию. Для создания нужного представления нет необходимости врать. Можно найти вполне реальные аргументы и сварить из них легко усваиваемый «компот». Историческая память — пожалуйста,какой эпизод надо, такой и найдем. Это называется коммеморация. А рядом шагает конспирология, объясняющая непонятные явления заговорами и тайными замыслами. Главное, чтобы было просто и доступно.е

Бывший министр культуры, а ныне советник президента Владимир Мединский написал серию любопытных книг. Например, «О русском пьянстве, лени и жестокости», «О русской демократии, грязи и «тюрьме народов». Это что, критика страны? Да нет, наоборот: все книги объединяет общий заголовок — «Мифы о России». И автор подбирает такие реальные факты, которые разоблачают эти мифы.

Выигрывает не тот, кто врет, — этот как раз проиграет в первую очередь. Но и не тот, кто говорит «чистую правду». В информационной войне выигрывает более профессиональный. Обратимся к PR-продуктам войны сегодняшней. Я со студентами разбирал известное «антивоенное» обращение Арнольда Шверценеггера и ответ на него. Актер и политик обращается к российским солдатам и обещает рассказать им правду. О чем? Шварценеггер упоминает свое знакомство с Юрием Власовым. Но молодое поколение слабо знает, кто это такой! Арнольд говорит, что его отец был нацистом, а потом одумался. Но у кого это найдет отклик в России? И что еврей Зеленский не может быть нацистом. А полуеврей Гитлер мог? И вообще при чем здесь национальность? И так далее. Очевидные проколы.

В ответном ролике-обращении Марьяна Наумова, спортсменка и чемпионка мира из Донецка, поступает более адекватно. Она говорит: «Вы мой кумир, я была счастлива встретиться с вами в 2015 году в США, тогда я привезла вам письма детей Донецка. Вы обещали прочитать. Прочитали? Посмотрите сейчас. И приезжайте к нам в Донецк — там и увидите правду». Чем крыть, как оспорить? Ничем и никак.

— Вряд ли Шварценеггер увидит то обращение.

— Это и не существенно. Важнейшая черта действительности в целом и информационной войны в частности — виртуалистика. «Настоящей» реальности, которая «на самом деле», нет и никогда больше не будет. Если, конечно, мы не вернемся в первобытнообщинный строй.

— То есть мы будем видеть ту картинку, какую хотим или какую нам настойчиво предлагают?

— Мы будем считать, что — какую хотим. Но картинку нам формируют профессионалы. Основываясь на наших ожиданиях и корректируя их. Да, людей учат разбираться — и как йогурт выбирать, и как определиться с политической линией. Если вы полностью посвящаете свою жизнь йогуртам — еще есть небольшой шанс разобраться в его «истинном» качестве. Но если просто любите йогурт — едите его и испытываете удовольствие!

— Медиаобразование?

— Я им отчасти и занимаюсь. Сейчас университеты организовывают в школах медиаклассы, и я там тоже рассказываю, что мы живем в виртуальной реальности. Когда у каждого человека складывается эмоциональный стереотип, который невозможно быстро сломать, сколько ни объясняй. Человек пропускает рациональные аргументы через некоторую глобальную установку и отбрасывает их в случае несоответствия. Например, если человек считает, что Россия – априори агрессор, с этого не сбить. Байден, похоже, в это верит искренне. А медиаобразование зачем? Чтобы управлять процессом формирования и взламывания стереотипов.

— В агрессивном виртуальном мире идеалам места нет. В этой ситуации журналистам остается либо покончить с собой, либо поменять профессию?

— У меня есть насчет идеалов своя теория.Я не хочу назад в наш СССРовский социализм, хотя для меня он был вполне светлым. Но в советское время были реальные идеалы. Их не могло не быть. Почему? Нет рынка, вы не можете реально себе джинсы купить, за билетом на поезд надо в очереди стоять, дом большой нельзя построить. Значит, должно быть какое-то замещение. Пойти в поход, песни у костра попеть, книжки обсудить. И везде идеалы! Бесплатные! А при рынке все можно купить или продать, идеалы тоже. Понятия совести, нравственности — они понижены, их значение совершенно не такое, как в советское время. Так что либо то, либо это.

— А американская журналистика 80-х, когда газеты президентов в отставку отправляли, боролись за права простых людей? Та журналистика, на которую мы долгое время ориентировались?

— Есть журналистика факта, и в какой-то период она удавалась, у американцев особенно. А у нас всегда была журналистика смыслов, важнее было понять, что стоит за фактом, каковы последствия и т д. Сегодня факт исчез. И журналистика факта исчезла. Какой факт? Вот стоят демонстранты и стоит полиция. Картинка первая — просто стоят. Вторая – демонстранты бьют полицейских. Третья – полицейские бьют демонстрантов. И все факт, все правда!

— Но нас учили, и мы учим, что журналист должен попытаться увидеть и описать все процессы. И быть по возможности беспристрастным.

— Это в идеале. А сегодня его спросят — а в чьих это интересах? Или жестче — ты вообще за кого? Ты покажешь, как мучают нашего пленного, а потом — как наши мучают другого пленного? И что будет?

— Может быть, реальная картина трагедии боевых действий? Пацифистская, может быть.

— Возможно, через десять лет ее и стоит показать. Но в период военных действий идеальная журналистика невозможна. А в мирное время вскрытие пороков — конечно, это работа на общество, благородное дело.

— За которое иногда отстреливают.

— Ну, это, как говорится, бизнес и ничего личного. Вообще, в последнее время значение абстрактных понятий уходит в область научной дискуссии, информационная практика от них далеко. И, повторюсь, слово «манипуляция» прошу всех студентов вычеркивать, оно ни о чем: манипуляция — это все, что нас окружает. Есть конкретные понятия — троллинг, фейкинг, дезинформация, давайте о них говорить.

Значимое понятие — бренд. Эмоциональный образ, обретающий символический смысл. Георгиевская ленточка. Из военной истории — возвращение в армию погон в 1943 году, учреждение орденов Суворова, Кутузова, Александра Невского, возвращение церкви в публичное пространство. Символические решения помогли победить в той войне. Сталин, кстати, был отличный копирайтер и популяризатор, сложное умел изложить доступно. Это без оценки его политической и человеческой роли, которая у меня не отличается от общепринятой.

Те бренды, которые не станут медиа, умрут. А те медиа, которые не станут брендами, умрут еще раньше. Это, кстати, не мои слова, это из вашего журнала. Это о коммуникационных технологиях, а не о личном поведении. Личный выбор каждый делает сам, в соответствии со своей совестью и своими идеалами. Можно самому себе не врать. Не делать того, что считаешь недостойным. Сохранять идеалы — внутри себя. И у меня есть идеалы, и своя позиция. И в глубине души считаю себя все-таки журналистом.