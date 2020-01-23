Александр Хинштейн возглавил комитет Госдумы по информационной политике

Депутаты Госдумы избрали председателем комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Александра Хинштейна, сообщается на сайте нижней палаты. Ранее он был зампредом комитета по безопасности и противодействию коррупции. Председателем комитета по делам национальностей стал Олег Николаев.

Александр Хинштейн входит во фракцию «Единой России». По его словам, в новой должности он будет отстаивать принципы открытости и прозрачности. «Мне, как профессиональному журналисту, понятны основные базовые ценности журналистики, и в новом качестве, конечно, я буду отстаивать конституционное право СМИ на свободу слова»,— сказал господин Хинштейн журналистам (цитата по «Интерфаксу»). По его словам, он сохранит пост замсекретаря генсовета «Единой России».

Ранее должность председателя комитета по информполитике занимал Леонид Левин из «Справедливой России». Он занял должность заместителя руководителя аппарата нового состава правительства.

Вместо поста главы комитета по информполитике «Справедливая Россия» получила должность председателя комитета по делам национальностей. Этот пост занял депутат Олег Николаев. Ильдар Гильмутдинов («Единая Россия»), который возглавлял комитет по делам национальностей, стал первым зампредом.