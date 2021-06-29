Александр Ионов пригрозил проверить «Новую газету» на соответствие закону об иноагентах

Бывший член ОНК Москвы Александр Ионов сообщил о планах провести проверку «Новой газеты» на предмет соответствия закону об «иностранных агентах». Об этом он рассказал в своем фейсбуке.

Сделать он это планирует «в рамках деятельности Общественного комитета по выявлению иностранного вмешательства».

Это случилось после того, как «Новая газета» выпустила статью про Ионова, которая называется «Шекспир и Шуберт подрывают Россию». Содержащуюся в ней информацию Ионов считает ложной и просит следователей защитить его «законные права» на основании статьи о клевете (128.1 УК).

«В статье пишут о том, как я якобы получал финансирование из США, являюсь учредителем фонда Бутиной и владею доменом, а также делают ссылку на Стерлинга Джонсона- непонятного бота-"журналиста", который пишет под псевдонимом в США и периодически подает в суд на разные издания, которые не принимают его статьи и интервью», — уточнил Ионов суть своих претензий.

Ранее из-за жалобы Ионова минюст включил «Медузу»* в реестр СМИ, выполняющих функцию иностранного агента. При этом, по словам юристов, представляющих интересы издания, министерство не проверяло факты, изложенные в жалобе экс-члена ОНК. Также из-за Ионова в список «нежелательных» в России организаций попал американский Бард-колледж, который сотрудничал с СПбГУ.

*издание внесено Минюстом в реестр СМИ, выполняющих функции иностранного агента