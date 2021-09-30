Александр Ионов требует признать основательницу The Bell «иноагентом»

Бывший член Общественной наблюдательной комиссии Москвы Александр Ионов требует от прокуратуры признать основательницу The Bell Елизавету Осетинскую «иностранным агентом». До этого Александр Ионов требовал включить в реестр само издание The Bell.

Ионов объяснил RT, что Осетинская работала в Калифорнийском университете в Беркли, где могла за последние три года заработать $173,5 тыс. (12,6 млн рублей). Ионов также сообщает, что юридические лица Елизаветы Осетинской «получали финансирование от американского Investigative Studios и других государственных и неправительственных источников».

Основательница The Bell сообщила Meduza*, что не скрывает факт сотрудничества с Калифорнийским университетом, она писала об этом в своих соцсетях. «Я горжусь, что работала в университете, с которым сотрудничают несколько нобелевских лауреатов», — говорит Елизавета Осетинская. Однако закончилось сотрудничество в 2019 году, так что в последнее время она занималась только работой в России.

* внесено в реестр СМИ-иноагентов.