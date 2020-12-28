Александр Кобринский подал в суд на журналистку «Холода»

Петроградский районный суд Петербурга принял к рассмотрению иск бывшего преподавателя РГПУ имени Герцена и Петербургского института иудаики, а также члена партии «Яблоко» Александра Кобринского о защите чести, достоинства, деловой репутации к журналистке издания «Холод» Софье Вольяновой, а также к СМИ – «Народные новости».

Софья – автор текста о «Блистательный профессор», вышедшего на сайте «Холода»18 ноября. В материале рассказывается об Александре Кобринском, его манере общаться со студентками, а также со слов девушек о том, как он приглашал их к себе домой и вступал с ними в сексуальную связь. Сам Кобринский отрицал обвинения и еще до выхода текста грозился, что будет обращаться в суд и Следственный комитет в случае публикации материала.

Иск Александра Кобринского был зарегистрирован 21 декабря, 24-го вынесено определение о назначении предварительного судебного заседания. Истец заявление не комментирует.