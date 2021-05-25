Александр Лукашенко запретил журналистам освещать несогласованные митинги

Александр Лукашенко утвердил поправки к законам о СМИ и о массовых мероприятиях. Об этом сообщает госагентство БелТА.

Гражданам запретили освещать несакционированные митинги, а также собирать деньги на штрафы, полученные за нарушение порядка проведения массовых мероприятий. Список запретов для СМИ несколько шире. Он запрещает освещать и вести прямой эфир с несанкционированных акций для их «популяризации или пропаганды»​, иностранным гражданам и юрлицам создавать СМИ на территории Беларуси, публиковать результаты соцопросов о политической ситуации, проведенные без соответствующей аккредитации и размещать гиперссылки на «запрещенную» информацию.

Кроме того, если журналист будет распространять сведения, порочащие деловую репутацию организации, аккредитовавшей журналиста, то его лишат аккредитации.

Закон предусматривает и ряд разрешений: после внесения поправок генпрокурор сможет ограничивать доступ к интернет-ресурсам, публикующим информацию, наносящую «вред национальным интересам». В свою очередь Мининформ получил право прекращать выпуск СМИ (раньше это можно было сделать лишь по суду).

Кроме того, Лукашенко утвердил закон, позволяющий властям «в случае угроз нацбезопасности» ограничить работу сетей электросвязи.

Глава Союза журналистов России Владимир Соловьёв сказал, что подписание Лукашенко новых законов в отношении СМИ может сказаться также и на правах российских журналистов: