Александр Поливанов стал первым главным редактором Альфа-Банка

Июл 22, 2021

Бывший медиадиректор Sports.ru, соавтор и соведущий совместного с «Альфа-банком» подкаста «Деньги пришли» Александр Поливанов занял новую должность главного редактора. До этого журналист работал в «Ведомостях», «Медузе», «Ленте».

В этой должности он будет отвечать за весь медиаконтент банка, tone of voice и выстраивать редакционную политику бренда.

Александр Поливанов прокомментировал свое назначение на новую должность: «Те два года, что мы вместе делаем подкаст «Деньги пришли», я поражался, какой Альфа-Банк тактичный, корректный, надежный и доверяющий ведущим подкаста партнер. Поэтому когда ребята предложили поработать плотнее, было сложно удержаться».

Источники: Роем, Банковское обозрение
 
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