Александр Роднянский снимет сериал по книге «Вся кремлевская рать»

Двукратный номинант на премию «Оскар», российский продюсер Александр Роднянский признался в интервью Variety, что начал работу над сериалом, сюжет которого будет основан на книге «Вся кремлевская рать» журналиста Михаила Зыгаря.

Сам Роднянский характеризует грядущий сериал как «российский «Карточный домик»». За производство будет отвечать студия AR Content, расположенная в Лос-Анджелесе. Картина расскажет о Владимире Путине и его окружении. Актерский состав пока не известен.