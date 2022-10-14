Александр Захаров покинул должность генерального директора Digital Alliance

Экс-глава сейлз-хауса Digital Alliance Александр Захаров оставил должность гендиректора компании. Захаров уточнил, что занял должность председателя правления. От дальнейших комментариев он отказался.

Компания Digital Alliance была создана после объединения селлеров IMHO и GPMD в конце прошлого года. Новую структуру возглавил Александр Захаров, оставивший должность операционного директора Okkam (бывший dentsu). В ЕГРЮЛ он до сих пор числится генеральным директором юрлиц селлера — АО «Диджитал Альянс» и ООО «ГПМ — Диджитал».

По словам собеседников, новым операционным директором компании стала Анна Раздумина. В 2019 г. она некоторое время возглавляла сейлз-хаус «Эверест» и впоследствии в том же году была назначена на должность управляющего директора компании. AdIndex направил запрос в пресс-службу НСК.