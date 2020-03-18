Александр Жаров станет гендиректором «Газпром-Медиа»

Руководитель Роскомнадзора Александр Жаров покинет ведомство и возглавит холдинг «Газпром-Медиа», сообщили РБК источник, близкий к медиахолдингу, федеральный чиновник и топ-менеджер одной из крупнейших медиакомпаний. Один из собеседников уточнил, что Жаров уже встретился с председателем совета директоров «Газпром-Медиа», предправления «Газпрома» Алексеем Миллером.

С 2015 года «Газпром-Медиа» возглавлял Дмитрий Чернышенко. 21 января он был назначен вице-премьером в правительстве Михаила Мишустина.

О том, что Жаров является одним из кандидатов на пост гендиректора «Газпром-Медиа», РБК сообщил еще в начале февраля. Но тогда, подчеркивали собеседники РБК, окончательного решения, кто возглавит медиахолдинг, еще не было. Позднее источники РБК сообщали, что на этот пост также рассматривается кандидатура Андрея Кондрашова, первого замгендиректора ВГТРК.

Жаров возглавляет Роскомнадзор с 2012 года, до этого был замминистра связи и массовых коммуникаций, директором департамента пресс-службы, информации и протокола правительства, заместителем гендиректора ВГТРК, пресс-секретарем премьера Михаила Фрадкова и пресс-секретарем Минздрава. Кандидатом на место самого Жарова источники РБК называли Андрея Липова, который сейчас возглавляет управление президента России по применению информационных технологий и развитию электронной демократии.

Представитель Роскомнадзора Елена Прохорова сообщила, что ей «на эту тему ничего не известно».