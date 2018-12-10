Прощание с Людмилой Алексеевой пройдет в Центральном доме журналиста

Прощание с правозащитницей Людмилой Алексеевой пройдет в Центральном доме журналиста в Москве 11 декабря, начало в 10 утра, сообщается на сайте Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ).

В субботу в Москве на 92-м году жизни скончалась старейшая российская правозащитница Людмила Алексеева, член СПЧ, глава Московской Хельсинкской группы.

Члена СПЧ, глава Московской Хельсинкской группы Михаил Федотов сообщил, что тело будет кремировано на Троекуровском кладбище, где только в присутствии родных и близких состоится захоронение урны с прахом.

Людмила Алексеева скончалась вечером 8 декабря в московской больнице №15. Ей был 91 год. По словам Федотова, она до последнего работала и еще накануне давала поручения своей помощнице:

Она оставалась правозащитником до последних мгновений, она действительно положила свою жизнь за други своя. Сказать, что нам будет ее не хватать — это ничего не сказать. Это страшная потеря для всего правозащитного движения России.

Людмила Алексеева родилась в 1927 году в Евпатории. Она была участницей советского диссидентского движения, участвовала в издании «Хроники текущих событий». В 1976 году Алексеева стала одним из основателей Московской Хельсинкской группы — старейшей правозащитной организации в России, а через год эмигрировала в США.

Алексеева с 2002 года состояла в Комиссии по правам человека при президенте, которую затем преобразовали в Совет по правам человека.