Алексей Гриценко представил новую книгу «Реальный PR без бюджета в России»

Презентация книги прошла на Международной ярмарке интеллектуальной литературы «Non/fiction№ 24».

Алексей Гриценко рассказал о своей книге и ее структуре, а также о том, для кого она написана. По словам автора, книга предназначена, по большей части, для руководителей бизнеса и первых лиц, а также для менеджеров среднего звена и пиарщиков.

«Эта книга от практика — анализ обширного набора деталей, способных привести как к победе, так и к поражению. Книга состоит из трех очень разных частей, предназначенных для различных целевых аудиторий», — отметил Алексей Гриценко во время выступления.

На ярмарке участники обсудят главные события книжной индустрии. В программе семинары и круглые столы с участием известных писателей. Участники познакомятся с литературными новинками, а также уникальными авторскими книгами.